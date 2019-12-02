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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 862863864865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:46

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Дивно, але вперше за весь час Укрексім прислав таке повідомлення (вайбер)

Z 2.12.2019 bude zmineno limity na oplatu platizhnymy kartkamy. Indyvidualni limity bude vstanovleno na rivni standartnyh. Dlya ih zaminy zvernitsya do Banku.
Detali:

Перепись свинорылов и контрабандистов? :)

Може СБ тренеруется :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:50

Re: Укрексiмбанк

начебто ліміти зросли, інтернет операції 20 000 замість 200 грн / добу
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:55

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Дивно, але вперше за весь час Укрексім прислав таке повідомлення (вайбер)

Z 2.12.2019 bude zmineno limity na oplatu platizhnymy kartkamy. Indyvidualni limity bude vstanovleno na rivni standartnyh. Dlya ih zaminy zvernitsya do Banku.
Detali:

Перепись свинорылов и контрабандистов? :)


так вроді лише на Кийові наразі тренуюються переписуавти піплів :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/46095 ... naselennya
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:08

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Дивно, але вперше за весь час Укрексім прислав таке повідомлення (вайбер)

Z 2.12.2019 bude zmineno limity na oplatu platizhnymy kartkamy. Indyvidualni limity bude vstanovleno na rivni standartnyh. Dlya ih zaminy zvernitsya do Banku.
Detali:

Перепись свинорылов и контрабандистов? :)


так вроді лише на Кийові наразі тренуюються переписуавти піплів :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/46095 ... naselennya

Агаа, т.н. переписчики начнут ходить но хатам и на Харьковском и на Трое... Ждемс, арматурину 20х20 лучше в газетку завернуть и пристроить около двери. Замах можно делать и снизу, не разгибаясь :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 862863864865
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