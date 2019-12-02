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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:46
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
Дивно, але вперше за весь час Укрексім прислав таке повідомлення (вайбер)
Z 2.12.2019 bude zmineno limity na oplatu platizhnymy kartkamy. Indyvidualni limity bude vstanovleno na rivni standartnyh. Dlya ih zaminy zvernitsya do Banku.
Detali:
Перепись свинорылов и контрабандистов?
Може СБ тренеруется
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:50
начебто ліміти зросли, інтернет операції 20 000 замість 200 грн / добу
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:55
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
Дивно, але вперше за весь час Укрексім прислав таке повідомлення (вайбер)
Z 2.12.2019 bude zmineno limity na oplatu platizhnymy kartkamy. Indyvidualni limity bude vstanovleno na rivni standartnyh. Dlya ih zaminy zvernitsya do Banku.
Detali:
Перепись свинорылов и контрабандистов?
так вроді лише на Кийові наразі тренуюються переписуавти піплів https://news.finance.ua/ua/news/-/46095 ... naselennya
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greenozon
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:08
greenozon написав: Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
Дивно, але вперше за весь час Укрексім прислав таке повідомлення (вайбер)
Z 2.12.2019 bude zmineno limity na oplatu platizhnymy kartkamy. Indyvidualni limity bude vstanovleno na rivni standartnyh. Dlya ih zaminy zvernitsya do Banku.
Detali:
Перепись свинорылов и контрабандистов?
так вроді лише на Кийові наразі тренуюються переписуавти піплів https://news.finance.ua/ua/news/-/46095 ... naselennya
Агаа, т.н. переписчики начнут ходить но хатам и на Харьковском и на Трое... Ждемс, арматурину 20х20 лучше в газетку завернуть и пристроить около двери. Замах можно делать и снизу, не разгибаясь
... делайте хоть что-нибудь!
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