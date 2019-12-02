Вкладчик1234 написав:
Перепись свинорылов и контрабандистов?
Може СБ тренеруется
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:46
Може СБ тренеруется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:50
Re: Укрексiмбанк
начебто ліміти зросли, інтернет операції 20 000 замість 200 грн / добу
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:55
так вроді лише на Кийові наразі тренуюються переписуавти піплів
https://news.finance.ua/ua/news/-/46095 ... naselennya
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:08
Агаа, т.н. переписчики начнут ходить но хатам и на Харьковском и на Трое... Ждемс, арматурину 20х20 лучше в газетку завернуть и пристроить около двери. Замах можно делать и снизу, не разгибаясь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:33
Re: Укрексiмбанк
Не паникуйте. Всем пришло. Это связанно со сменной тарифов.
Меня другое неприятно удивило. Сима по тихому, в конце октября передала мои счета в налоговую, хотя при открытии я не указывал что ФОП.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:45
Те що ФОП Сіма в загальному реєстрі може глянути.
Але якщо не ФОП і Сіма передав рахунки...це порушення банківської таємниці.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:47
Re: Укрексiмбанк
пішла цифровізація чи діджіталізація єтіть, якою грозився преЗедент
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:51
Re: Укрексiмбанк
Не совсем так - это не связано со сменой тарифов, а это таки связано со сменой модели безопасности.
Понимаю - это неудобно, но на самом деле реально неприятно совсем другое. Как мне сказали в банке - вот те лимиты, которые сейчас установили в ближайшее время будет затруднительно изменить через энтер-эксим - надо обращаться таки непосредственно физически в банк. А к примеру выставленный сейчас лимит "по умолчанию" на интернет-платежи - это совсем ни о чем ;(. Потом обещают все исправить - но в ближайшее время могут быть реальные неудобства ;(
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:58
Та ФОП, но раньше передавали только если при заполнении анкеты это указывал. Потом некоторые банки типа Востока, при открытии счетов сами в ЕДР начали лазить и передавать данные в налоговую.
Но чтоб, вот так. Два года был открыт счёт и тут Сима решила проверить и тихо передать данные в налоговую. Даже тот же Восток, только при открытии новых счетов светит их налоговикам. Старые не трогают.
Мне конечно пофиг, деньги крутятся сугубо между своими счетами. Но могли бы хоть предупредить клиентов рассылкой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:18
Flamingo
Написано для смены лимитов обращаться в банк, в энтер-эксиме меняется, делов то пару минут.
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