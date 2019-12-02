Додано: Пон 02 гру, 2019 20:33

Не паникуйте. Всем пришло. Это связанно со сменной тарифов.

Меня другое неприятно удивило. Сима по тихому, в конце октября передала мои счета в налоговую, хотя при открытии я не указывал что ФОП.

Кто не пьёт, тот не рискует.