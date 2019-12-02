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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 863864865866>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:46

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Дивно, але вперше за весь час Укрексім прислав таке повідомлення (вайбер)

Z 2.12.2019 bude zmineno limity na oplatu platizhnymy kartkamy. Indyvidualni limity bude vstanovleno na rivni standartnyh. Dlya ih zaminy zvernitsya do Banku.
Detali:

Перепись свинорылов и контрабандистов? :)

Може СБ тренеруется :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:50

Re: Укрексiмбанк

начебто ліміти зросли, інтернет операції 20 000 замість 200 грн / добу
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:55

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Дивно, але вперше за весь час Укрексім прислав таке повідомлення (вайбер)

Z 2.12.2019 bude zmineno limity na oplatu platizhnymy kartkamy. Indyvidualni limity bude vstanovleno na rivni standartnyh. Dlya ih zaminy zvernitsya do Banku.
Detali:

Перепись свинорылов и контрабандистов? :)


так вроді лише на Кийові наразі тренуюються переписуавти піплів :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/46095 ... naselennya
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:08

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Дивно, але вперше за весь час Укрексім прислав таке повідомлення (вайбер)

Z 2.12.2019 bude zmineno limity na oplatu platizhnymy kartkamy. Indyvidualni limity bude vstanovleno na rivni standartnyh. Dlya ih zaminy zvernitsya do Banku.
Detali:

Перепись свинорылов и контрабандистов? :)


так вроді лише на Кийові наразі тренуюються переписуавти піплів :)

https://news.finance.ua/ua/news/-/46095 ... naselennya

Агаа, т.н. переписчики начнут ходить но хатам и на Харьковском и на Трое... Ждемс, арматурину 20х20 лучше в газетку завернуть и пристроить около двери. Замах можно делать и снизу, не разгибаясь :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:33

Re: Укрексiмбанк

Не паникуйте. Всем пришло. Это связанно со сменной тарифов.
Меня другое неприятно удивило. Сима по тихому, в конце октября передала мои счета в налоговую, хотя при открытии я не указывал что ФОП.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:45

  Фантом написав:Не паникуйте. Всем пришло. Это связанно со сменной тарифов.
Меня другое неприятно удивило. Сима по тихому, в конце октября передала мои счета в налоговую, хотя при открытии я не указывал что ФОП.

Те що ФОП Сіма в загальному реєстрі може глянути.
Але якщо не ФОП і Сіма передав рахунки...це порушення банківської таємниці.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:47

Re: Укрексiмбанк

  Фантом написав:Сима по тихому, в конце октября передала мои счета в налоговую, хотя при открытии я не указывал что ФОП.


пішла цифровізація чи діджіталізація єтіть, якою грозився преЗедент
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:51

Re: Укрексiмбанк

  Фантом написав:Не паникуйте. Всем пришло. Это связанно со сменной тарифов.

Не совсем так - это не связано со сменой тарифов, а это таки связано со сменой модели безопасности.
Меня другое неприятно удивило.
Понимаю - это неудобно, но на самом деле реально неприятно совсем другое. Как мне сказали в банке - вот те лимиты, которые сейчас установили в ближайшее время будет затруднительно изменить через энтер-эксим - надо обращаться таки непосредственно физически в банк. А к примеру выставленный сейчас лимит "по умолчанию" на интернет-платежи - это совсем ни о чем ;(. Потом обещают все исправить - но в ближайшее время могут быть реальные неудобства ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Фантом написав:Не паникуйте. Всем пришло. Это связанно со сменной тарифов.
Меня другое неприятно удивило. Сима по тихому, в конце октября передала мои счета в налоговую, хотя при открытии я не указывал что ФОП.

Те що ФОП Сіма в загальному реєстрі може глянути.
Але якщо не ФОП і Сіма передав рахунки...це порушення банківської таємниці.

Та ФОП, но раньше передавали только если при заполнении анкеты это указывал. Потом некоторые банки типа Востока, при открытии счетов сами в ЕДР начали лазить и передавать данные в налоговую.
Но чтоб, вот так. Два года был открыт счёт и тут Сима решила проверить и тихо передать данные в налоговую. Даже тот же Восток, только при открытии новых счетов светит их налоговикам. Старые не трогают.
Мне конечно пофиг, деньги крутятся сугубо между своими счетами. Но могли бы хоть предупредить клиентов рассылкой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:18

Flamingo
Написано для смены лимитов обращаться в банк, в энтер-эксиме меняется, делов то пару минут.
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valya
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