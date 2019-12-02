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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 863864865866

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:24

  valya написав:Flamingo
Написано для смены лимитов обращаться в банк, в энтер-эксиме меняется, делов то пару минут.

Меняться, то меняются. Но были жалобы, что по факту они так и остаются стандартными. Обещали починить за пару дней.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:59

  valya написав:Flamingo
Написано для смены лимитов обращаться в банк, в энтер-эксиме меняется, делов то пару минут.

В том то и дело, что "вроде меняется", а на деле остается без изменений ;(
Flamingo
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