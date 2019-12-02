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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:24
valya написав:Flamingo
Написано для смены лимитов обращаться в банк, в энтер-эксиме меняется, делов то пару минут.
Меняться, то меняются. Но были жалобы, что по факту они так и остаются стандартными. Обещали починить за пару дней.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:59
valya написав:Flamingo
Написано для смены лимитов обращаться в банк, в энтер-эксиме меняется, делов то пару минут.
В том то и дело, что "вроде меняется", а на деле остается без изменений ;(
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