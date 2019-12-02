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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:24
valya написав:Flamingo
Написано для смены лимитов обращаться в банк, в энтер-эксиме меняется, делов то пару минут.
Меняться, то меняются. Но были жалобы, что по факту они так и остаются стандартными. Обещали починить за пару дней.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:59
valya написав:Flamingo
Написано для смены лимитов обращаться в банк, в энтер-эксиме меняется, делов то пару минут.
В том то и дело, что "вроде меняется", а на деле остается без изменений ;(
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:16
Фантом написав: Квесторе_поверніться написав: Фантом написав:
Не паникуйте. Всем пришло. Это связанно со сменной тарифов.
Меня другое неприятно удивило. Сима по тихому, в конце октября передала мои счета в налоговую, хотя при открытии я не указывал что ФОП.
Те що ФОП Сіма в загальному реєстрі може глянути.
Але якщо не ФОП і Сіма передав рахунки...це порушення банківської таємниці.
Та ФОП, но раньше передавали только если при заполнении анкеты это указывал. Потом некоторые банки типа Востока, при открытии счетов сами в ЕДР начали лазить и передавать данные в налоговую.
Но чтоб, вот так. Два года был открыт счёт и тут Сима решила проверить и тихо передать данные в налоговую. Даже тот же Восток, только при открытии новых счетов светит их налоговикам. Старые не трогают.
Мне конечно пофиг, деньги крутятся сугубо между своими счетами. Но могли бы хоть предупредить клиентов рассылкой.
Почитайте постановление о переходе на ИБАН.
Там прямо сказано доложить в ДПС после перевода на новый формат. Так шо сима тут не при чем. Меняли видать счета и после смены автоматом пробежались по ИНН.
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curiousobro
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:58
Гарячка каже, що у них тепер є окремий ліміт для Р2Р і окремий для оплати в Інтернеті.
curiousobro написав:
Меняли видать счета и после смены автоматом пробежались по ИНН.
Або не автоматом, або ще не всіх обробили.
Востаннє редагувалось klug
в Пон 02 гру, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 23:11
curiousobro написав:
Почитайте постановление о переходе на ИБАН.
Там прямо сказано доложить в ДПС после перевода на новый формат.
стоп стоп
це що получається - всі банки переходять на ІБАН і всі злиють УСІ рахнуки туда??
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greenozon
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Додано: Пон 02 гру, 2019 23:27
greenozon написав: curiousobro написав:
Почитайте постановление о переходе на ИБАН.
Там прямо сказано доложить в ДПС после перевода на новый формат.
стоп стоп
це що получається - всі банки переходять на ІБАН і всі злиють УСІ рахнуки туда??
да никому ничего сообщать никуда не надо.
ибан - это тот же счет тока записанный в другом формате ...
ибан формируетсмя по алгоритму и я зная ваш счет мне у вас не нужно спрашивать ибан т.к. я и так переведу его ... так же и все сдлужбы сами переведут те номера счетов в ибан. Зачем его кому то сообщать ? Сами переведут
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