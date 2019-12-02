Фантом написав:Не паникуйте. Всем пришло. Это связанно со сменной тарифов. Меня другое неприятно удивило. Сима по тихому, в конце октября передала мои счета в налоговую, хотя при открытии я не указывал что ФОП.
Те що ФОП Сіма в загальному реєстрі може глянути. Але якщо не ФОП і Сіма передав рахунки...це порушення банківської таємниці.
Та ФОП, но раньше передавали только если при заполнении анкеты это указывал. Потом некоторые банки типа Востока, при открытии счетов сами в ЕДР начали лазить и передавать данные в налоговую. Но чтоб, вот так. Два года был открыт счёт и тут Сима решила проверить и тихо передать данные в налоговую. Даже тот же Восток, только при открытии новых счетов светит их налоговикам. Старые не трогают. Мне конечно пофиг, деньги крутятся сугубо между своими счетами. Но могли бы хоть предупредить клиентов рассылкой.
Почитайте постановление о переходе на ИБАН. Там прямо сказано доложить в ДПС после перевода на новый формат. Так шо сима тут не при чем. Меняли видать счета и после смены автоматом пробежались по ИНН.
curiousobro написав:Почитайте постановление о переходе на ИБАН. Там прямо сказано доложить в ДПС после перевода на новый формат.
стоп стоп це що получається - всі банки переходять на ІБАН і всі злиють УСІ рахнуки туда??
да никому ничего сообщать никуда не надо. ибан - это тот же счет тока записанный в другом формате ... ибан формируетсмя по алгоритму и я зная ваш счет мне у вас не нужно спрашивать ибан т.к. я и так переведу его ... так же и все сдлужбы сами переведут те номера счетов в ибан. Зачем его кому то сообщать ? Сами переведут
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curiousobro написав:Почитайте постановление о переходе на ИБАН. Там прямо сказано доложить в ДПС после перевода на новый формат.
стоп стоп це що получається - всі банки переходять на ІБАН і всі злиють УСІ рахнуки туда??
да никому ничего сообщать никуда не надо. ибан - это тот же счет тока записанный в другом формате ... ибан формируетсмя по алгоритму и я зная ваш счет мне у вас не нужно спрашивать ибан т.к. я и так переведу его ... так же и все сдлужбы сами переведут те номера счетов в ибан. Зачем его кому то сообщать ? Сами переведут
curiousobro написав:Почитайте постановление о переходе на ИБАН. Там прямо сказано доложить в ДПС после перевода на новый формат.
стоп стоп це що получається - всі банки переходять на ІБАН і всі злиють УСІ рахнуки туда??
да никому ничего сообщать никуда не надо. ибан - это тот же счет тока записанный в другом формате ... ибан формируетсмя по алгоритму и я зная ваш счет мне у вас не нужно спрашивать ибан т.к. я и так переведу его ... так же и все сдлужбы сами переведут те номера счетов в ибан. Зачем его кому то сообщать ? Сами переведут
так потому и перенесли введение ибана, что налоговая сказала - мы не знаем, мы не умеем, мы запросили у банков новые счета - вот когда получим и обработаем, то может быть с 12 января сможем... (с перепою наверное...)