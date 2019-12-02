Фантом написав:

Квесторе_поверніться написав: Фантом написав: Не паникуйте. Всем пришло. Это связанно со сменной тарифов.

Меня другое неприятно удивило. Сима по тихому, в конце октября передала мои счета в налоговую, хотя при открытии я не указывал что ФОП. Не паникуйте. Всем пришло. Это связанно со сменной тарифов.Меня другое неприятно удивило. Сима по тихому, в конце октября передала мои счета в налоговую, хотя при открытии я не указывал что ФОП.

Те що ФОП Сіма в загальному реєстрі може глянути.

Але якщо не ФОП і Сіма передав рахунки...це порушення банківської таємниці. Те що ФОП Сіма в загальному реєстрі може глянути.Але якщо не ФОП і Сіма передав рахунки...це порушення банківської таємниці.

Та ФОП, но раньше передавали только если при заполнении анкеты это указывал. Потом некоторые банки типа Востока, при открытии счетов сами в ЕДР начали лазить и передавать данные в налоговую.Но чтоб, вот так. Два года был открыт счёт и тут Сима решила проверить и тихо передать данные в налоговую. Даже тот же Восток, только при открытии новых счетов светит их налоговикам. Старые не трогают.Мне конечно пофиг, деньги крутятся сугубо между своими счетами. Но могли бы хоть предупредить клиентов рассылкой.