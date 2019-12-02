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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 00:49
IMPRINTER написав:curiousobro
непонятно зачем сообщать то, что переводится автоматом .. ну к примеру ... зачем сообщать какая температура будет по фарингейту в цельсиях ...
банальная отмазка, чтобы не напрягаться...
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