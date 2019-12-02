IMPRINTER написав:
да никому ничего сообщать никуда не надо.
ибан - это тот же счет тока записанный в другом формате ...
ибан формируетсмя по алгоритму и я зная ваш счет мне у вас не нужно спрашивать ибан т.к. я и так переведу его ... так же и все сдлужбы сами переведут те номера счетов в ибан. Зачем его кому то сообщать ? Сами переведут
Об изменение номера счета на ИБАН каждый банк обязан сообщить в налоговую все ИБАНы - никто в налоговой самостоятельно заниматься пересчетом не будет. По юрикам так было всегда - каждый новый счет берется на учет, теперь и по физикам банки тоже сообщают все ИБАНы независимо ФОП или неФОП. Обороты по счету, конечно, это банковская тайна, а вот о самых счетах и в каких банках, то налоговая имеет полную базу и по физиках. Для чего? Например, чтобы арестовать счет по решению суда (неуплата налога на недвижимость, алиментов и т.п.). Теперь исполнительная служба или частный исполнитель обращается в налоговую и получает информацию обо всех счетах физического лица для ареста.