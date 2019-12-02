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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 864865866867 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 303 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 303 Додано: Вів 03 гру, 2019 00:49 IMPRINTER написав: curiousobro

непонятно зачем сообщать то, что переводится автоматом .. ну к примеру ... зачем сообщать какая температура будет по фарингейту в цельсиях ... непонятно зачем сообщать то, что переводится автоматом .. ну к примеру ... зачем сообщать какая температура будет по фарингейту в цельсиях ...

банальная отмазка, чтобы не напрягаться... банальная отмазка, чтобы не напрягаться... ol_zy

Повідомлень: 5702 З нами з: 20.01.15 Подякував: 364 раз. Подякували: 584 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 05:20 IMPRINTER написав: да никому ничего сообщать никуда не надо.

ибан - это тот же счет тока записанный в другом формате ...

ибан формируетсмя по алгоритму и я зная ваш счет мне у вас не нужно спрашивать ибан т.к. я и так переведу его ... так же и все сдлужбы сами переведут те номера счетов в ибан. Зачем его кому то сообщать ? Сами переведут да никому ничего сообщать никуда не надо.ибан - это тот же счет тока записанный в другом формате ...ибан формируетсмя по алгоритму и я зная ваш счет мне у вас не нужно спрашивать ибан т.к. я и так переведу его ... так же и все сдлужбы сами переведут те номера счетов в ибан. Зачем его кому то сообщать ? Сами переведут

Об изменение номера счета на ИБАН каждый банк обязан сообщить в налоговую все ИБАНы - никто в налоговой самостоятельно заниматься пересчетом не будет. По юрикам так было всегда - каждый новый счет берется на учет, теперь и по физикам банки тоже сообщают все ИБАНы независимо ФОП или неФОП. Обороты по счету, конечно, это банковская тайна, а вот о самых счетах и в каких банках, то налоговая имеет полную базу и по физиках. Для чего? Например, чтобы арестовать счет по решению суда (неуплата налога на недвижимость, алиментов и т.п.). Теперь исполнительная служба или частный исполнитель обращается в налоговую и получает информацию обо всех счетах физического лица для ареста. Об изменение номера счета на ИБАН каждый банк обязан сообщить в налоговую все ИБАНы - никто в налоговой самостоятельно заниматься пересчетом не будет. По юрикам так было всегда - каждый новый счет берется на учет, теперь и по физикам банки тоже сообщают все ИБАНы независимо ФОП или неФОП. Обороты по счету, конечно, это банковская тайна, а вот о самых счетах и в каких банках, то налоговая имеет полную базу и по физиках. Для чего? Например, чтобы арестовать счет по решению суда (неуплата налога на недвижимость, алиментов и т.п.). Теперь исполнительная служба или частный исполнитель обращается в налоговую и получает информацию обо всех счетах физического лица для ареста. Sanio Повідомлень: 873 З нами з: 03.09.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 864865866867 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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