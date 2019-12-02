банальная отмазка, чтобы не напрягаться...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 00:49
Додано: Вів 03 гру, 2019 05:20
Об изменение номера счета на ИБАН каждый банк обязан сообщить в налоговую все ИБАНы - никто в налоговой самостоятельно заниматься пересчетом не будет. По юрикам так было всегда - каждый новый счет берется на учет, теперь и по физикам банки тоже сообщают все ИБАНы независимо ФОП или неФОП. Обороты по счету, конечно, это банковская тайна, а вот о самых счетах и в каких банках, то налоговая имеет полную базу и по физиках. Для чего? Например, чтобы арестовать счет по решению суда (неуплата налога на недвижимость, алиментов и т.п.). Теперь исполнительная служба или частный исполнитель обращается в налоговую и получает информацию обо всех счетах физического лица для ареста.
Додано: Вів 03 гру, 2019 07:15
не совсем так. Конечно чтобы не напрягаться тоже, но во всех "гос.органах" все справки и уведомления нужны прежде всего чтобы не нести самим ответсвенность. Да пересчитать можно, но тогда если что-то вдруг окажется не так - тот кто пересчитал будет крайним, а так это "ответственность того кто прислал". Так что пофиг что там можно самим пересчитать - "без бумажки ты какашка"!
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