банальная отмазка, чтобы не напрягаться...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 00:49
Додано: Вів 03 гру, 2019 05:20
Об изменение номера счета на ИБАН каждый банк обязан сообщить в налоговую все ИБАНы - никто в налоговой самостоятельно заниматься пересчетом не будет. По юрикам так было всегда - каждый новый счет берется на учет, теперь и по физикам банки тоже сообщают все ИБАНы независимо ФОП или неФОП. Обороты по счету, конечно, это банковская тайна, а вот о самых счетах и в каких банках, то налоговая имеет полную базу и по физиках. Для чего? Например, чтобы арестовать счет по решению суда (неуплата налога на недвижимость, алиментов и т.п.). Теперь исполнительная служба или частный исполнитель обращается в налоговую и получает информацию обо всех счетах физического лица для ареста.
Додано: Вів 03 гру, 2019 07:15
не совсем так. Конечно чтобы не напрягаться тоже, но во всех "гос.органах" все справки и уведомления нужны прежде всего чтобы не нести самим ответсвенность. Да пересчитать можно, но тогда если что-то вдруг окажется не так - тот кто пересчитал будет крайним, а так это "ответственность того кто прислал". Так что пофиг что там можно самим пересчитать - "без бумажки ты какашка"!
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:56
Re: Укрексiмбанк
В Сіми тепер стандатні лімити на всі операції, крім П2П з карти, і вони рівні 5000 грн.
На П2П 2000 грн.
Можна через терлу лінію підняти на добу.
На постійній основі підняття - цидулою в відділенні.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:11
Re: Укрексiмбанк
Ну не знаю - смотрю в энтер-эксиме - р2р раздела вообще нет, оплата в интернете - инфини стали 5300 и не меняются, платины были меньше (уже не помню сколько) - через энтер-эксим поменялись до 20К, годы и классики светятся 205 грн. (менять не пробовал). Так что ИМХО все не так просто как говорит горячка
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:51
Кажуть що ще не устаканились...мають устаканитись до 5000.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 04 гру, 2019 02:02
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Додано: Сер 04 гру, 2019 03:02
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