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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 864865866867

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:49

  IMPRINTER написав:curiousobro
непонятно зачем сообщать то, что переводится автоматом .. ну к примеру ... зачем сообщать какая температура будет по фарингейту в цельсиях ...

банальная отмазка, чтобы не напрягаться...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 05:20

  IMPRINTER написав:да никому ничего сообщать никуда не надо.
ибан - это тот же счет тока записанный в другом формате ...
ибан формируетсмя по алгоритму и я зная ваш счет мне у вас не нужно спрашивать ибан т.к. я и так переведу его ... так же и все сдлужбы сами переведут те номера счетов в ибан. Зачем его кому то сообщать ? Сами переведут

Об изменение номера счета на ИБАН каждый банк обязан сообщить в налоговую все ИБАНы - никто в налоговой самостоятельно заниматься пересчетом не будет. По юрикам так было всегда - каждый новый счет берется на учет, теперь и по физикам банки тоже сообщают все ИБАНы независимо ФОП или неФОП. Обороты по счету, конечно, это банковская тайна, а вот о самых счетах и в каких банках, то налоговая имеет полную базу и по физиках. Для чего? Например, чтобы арестовать счет по решению суда (неуплата налога на недвижимость, алиментов и т.п.). Теперь исполнительная служба или частный исполнитель обращается в налоговую и получает информацию обо всех счетах физического лица для ареста.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 07:15

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:curiousobro
непонятно зачем сообщать то, что переводится автоматом .. ну к примеру ... зачем сообщать какая температура будет по фарингейту в цельсиях ...

банальная отмазка, чтобы не напрягаться...

не совсем так. Конечно чтобы не напрягаться тоже, но во всех "гос.органах" все справки и уведомления нужны прежде всего чтобы не нести самим ответсвенность. Да пересчитать можно, но тогда если что-то вдруг окажется не так - тот кто пересчитал будет крайним, а так это "ответственность того кто прислал". Так что пофиг что там можно самим пересчитать - "без бумажки ты какашка"!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:56

Re: Укрексiмбанк

  klug написав:Гарячка каже, що у них тепер є окремий ліміт для Р2Р і окремий для оплати в Інтернеті.

В Сіми тепер стандатні лімити на всі операції, крім П2П з карти, і вони рівні 5000 грн.
На П2П 2000 грн.
Можна через терлу лінію підняти на добу.
На постійній основі підняття - цидулою в відділенні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:11

Re: Укрексiмбанк

  Квесторе_поверніться написав:В Сіми тепер стандатні лімити на всі операції, крім П2П з карти, і вони рівні 5000 грн.
Ну не знаю - смотрю в энтер-эксиме - р2р раздела вообще нет, оплата в интернете - инфини стали 5300 и не меняются, платины были меньше (уже не помню сколько) - через энтер-эксим поменялись до 20К, годы и классики светятся 205 грн. (менять не пробовал). Так что ИМХО все не так просто как говорит горячка
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:51

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Сіми тепер стандатні лімити на всі операції, крім П2П з карти, і вони рівні 5000 грн.
Ну не знаю - смотрю в энтер-эксиме - р2р раздела вообще нет, оплата в интернете - инфини стали 5300 и не меняются, платины были меньше (уже не помню сколько) - через энтер-эксим поменялись до 20К, годы и классики светятся 205 грн. (менять не пробовал). Так что ИМХО все не так просто как говорит горячка

Кажуть що ще не устаканились...мають устаканитись до 5000.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 07:43

Re: Укрексiмбанк

  Sanio написав:по физикам банки тоже сообщают все ИБАНы независимо ФОП или неФОП.

А звідки Ви це взяли?
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