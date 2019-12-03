|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 00:49
IMPRINTER написав:curiousobro
непонятно зачем сообщать то, что переводится автоматом .. ну к примеру ... зачем сообщать какая температура будет по фарингейту в цельсиях ...
банальная отмазка, чтобы не напрягаться...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5702
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 гру, 2019 05:20
IMPRINTER написав:
да никому ничего сообщать никуда не надо.
ибан - это тот же счет тока записанный в другом формате ...
ибан формируетсмя по алгоритму и я зная ваш счет мне у вас не нужно спрашивать ибан т.к. я и так переведу его ... так же и все сдлужбы сами переведут те номера счетов в ибан. Зачем его кому то сообщать ? Сами переведут
Об изменение номера счета на ИБАН каждый банк обязан сообщить в налоговую все ИБАНы - никто в налоговой самостоятельно заниматься пересчетом не будет. По юрикам так было всегда - каждый новый счет берется на учет, теперь и по физикам банки тоже сообщают все ИБАНы независимо ФОП или неФОП. Обороты по счету, конечно, это банковская тайна, а вот о самых счетах и в каких банках, то налоговая имеет полную базу и по физиках. Для чего? Например, чтобы арестовать счет по решению суда (неуплата налога на недвижимость, алиментов и т.п.). Теперь исполнительная служба или частный исполнитель обращается в налоговую и получает информацию обо всех счетах физического лица для ареста.
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 874
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 гру, 2019 07:15
ol_zy написав: IMPRINTER написав:curiousobro
непонятно зачем сообщать то, что переводится автоматом .. ну к примеру ... зачем сообщать какая температура будет по фарингейту в цельсиях ...
банальная отмазка, чтобы не напрягаться...
не совсем так. Конечно чтобы не напрягаться тоже, но во всех "гос.органах" все справки и уведомления нужны прежде всего чтобы не нести самим ответсвенность. Да пересчитать можно, но тогда если что-то вдруг окажется не так - тот кто пересчитал будет крайним, а так это "ответственность того кто прислал". Так что пофиг что там можно самим пересчитать - "без бумажки ты какашка"!
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3420
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 709 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:56
klug написав:
Гарячка каже, що у них тепер є окремий ліміт для Р2Р і окремий для оплати в Інтернеті.
В Сіми тепер стандатні лімити на всі операції, крім П2П з карти, і вони рівні 5000 грн.
На П2П 2000 грн.
Можна через терлу лінію підняти на добу.
На постійній основі підняття - цидулою в відділенні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30449
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:11
Квесторе_поверніться написав:
В Сіми тепер стандатні лімити на всі операції, крім П2П з карти, і вони рівні 5000 грн.
Ну не знаю - смотрю в энтер-эксиме - р2р раздела вообще нет, оплата в интернете - инфини стали 5300 и не меняются, платины были меньше (уже не помню сколько) - через энтер-эксим поменялись до 20К, годы и классики светятся 205 грн. (менять не пробовал). Так что ИМХО все не так просто как говорит горячка
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3420
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 709 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:51
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
В Сіми тепер стандатні лімити на всі операції, крім П2П з карти, і вони рівні 5000 грн.
Ну не знаю - смотрю в энтер-эксиме - р2р раздела вообще нет, оплата в интернете - инфини стали 5300 и не меняются, платины были меньше (уже не помню сколько) - через энтер-эксим поменялись до 20К, годы и классики светятся 205 грн. (менять не пробовал). Так что ИМХО все не так просто как говорит горячка
Кажуть що ще не устаканились...мають устаканитись до 5000.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30449
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 гру, 2019 02:02
Бонусы: Начислили новые по 26.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2853
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 04 гру, 2019 03:02
Бонусы: Начислили новые по 26.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2853
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 04 гру, 2019 07:43
Sanio написав:
по физикам банки тоже сообщают все ИБАНы независимо ФОП или неФОП.
А звідки Ви це взяли?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30449
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 гру, 2019 09:01
Бонусы: Начислили новые по 27.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2853
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|