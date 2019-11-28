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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 12:02
Бонусы: Начислили новые по 28.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Сер 04 гру, 2019 13:02
Бонусы: Начислили новые по 29.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2859
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 04 гру, 2019 15:01
Бонусы: Начислили новые по 29.11.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2859
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
1
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