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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 гру, 2019 21:39
Как всегда - год прошел, автоматом не сняло за продление, на выходные всегда затык, так сказали в кц. Теперь ждать понедельника. Попередження вроде месяц назад было.
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valya
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