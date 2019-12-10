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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 гру, 2019 21:39
Re: Укрексiмбанк
Как всегда - год прошел, автоматом не сняло за продление, на выходные всегда затык, так сказали в кц. Теперь ждать понедельника. Попередження вроде месяц назад было.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:21
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по свіжоспеченому прийнятому закону ВР, фінмон від 400К
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