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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 гру, 2019 21:39
Как всегда - год прошел, автоматом не сняло за продление, на выходные всегда затык, так сказали в кц. Теперь ждать понедельника. Попередження вроде месяц назад было.
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valya
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:45
При открытии депо фин мон от 150к грн или ещё ниже порог ?
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proftpd66
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:21
proftpd66
по свіжоспеченому прийнятому закону ВР, фінмон від 400К
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greenozon
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:32
greenozon написав:proftpd66
по свіжоспеченому прийнятому закону ВР, фінмон від 400К
Закон - никому не закон . В монобанке от 15к фин мон.
Если есть данные, потой банке то жду
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proftpd66
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:16
proftpd66
конкретно в мене просили від 0.5М
причому жостко - дальні ні копійки не приймемо поки не буде нормальних бумажок (не депозити з інших банків і інша лабуда)
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greenozon
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:33
greenozon написав:proftpd66
конкретно в мене просили від 0.5М
причому жостко - дальні ні копійки не приймемо поки не буде нормальних бумажок (не депозити з інших банків і інша лабуда)
Единственный выход - закрыть данный банк. Закон д.б. один для всех. От 400 тысяч за месяц, при меньшей сумме финмон нужно запрещать. За нарушения данного рода - банк нужно ликвидировать.
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Kevin
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:36
greenozon написав:proftpd66
по свіжоспеченому прийнятому закону ВР, фінмон від 400К
Скільк долар коштує у Вас у майбутньому?
Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування,
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 11 гру, 2019 12:39
Kevin написав: greenozon написав:proftpd66
конкретно в мене просили від 0.5М
причому жостко - дальні ні копійки не приймемо поки не буде нормальних бумажок (не депозити з інших банків і інша лабуда)
Единственный выход - закрыть данный банк. Закон д.б. один для всех. От 400 тысяч за месяц, при меньшей сумме финмон нужно запрещать. За нарушения данного рода - банк нужно ликвидировать.
Вы конкретно не правы.
Если приходит неизвестный клиент, который раньше не держал тут ничего и его оборот неизвестен - закрывать будут банк, который не проверяет их происхождения.
Kevin написав:
конкретно в мене просили від 0.5М
причому жостко - дальні ні копійки не приймемо поки не буде нормальних бумажок (не депозити з інших банків і інша лабуда)
Хорошее у вас отделение. Меня блоканули на сумме фонда. И да, копают глубоко, до источника денег. Депозиты и тд не катят. Нужно доказать "белизну" денег источника.
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curiousobro
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:01
greenozon написав:proftpd66
конкретно в мене просили від 0.5М
причому жостко - дальні ні копійки не приймемо поки не буде нормальних бумажок (не депозити з інших банків і інша лабуда)
Ответ принят.
Другой клиент писал что месяц доказывал про 70-100к - точно не помню .
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proftpd66
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