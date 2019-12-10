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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 868869870871

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:39

Re: Укрексiмбанк

Как всегда - год прошел, автоматом не сняло за продление, на выходные всегда затык, так сказали в кц. Теперь ждать понедельника. Попередження вроде месяц назад было.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:45

При открытии депо фин мон от 150к грн или ещё ниже порог ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:21

proftpd66

по свіжоспеченому прийнятому закону ВР, фінмон від 400К
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:32

  greenozon написав:proftpd66

по свіжоспеченому прийнятому закону ВР, фінмон від 400К


Закон - никому не закон . В монобанке от 15к фин мон.

Если есть данные, потой банке то жду
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:16

proftpd66
конкретно в мене просили від 0.5М
причому жостко - дальні ні копійки не приймемо поки не буде нормальних бумажок (не депозити з інших банків і інша лабуда)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:33

  greenozon написав:proftpd66
конкретно в мене просили від 0.5М
причому жостко - дальні ні копійки не приймемо поки не буде нормальних бумажок (не депозити з інших банків і інша лабуда)


Единственный выход - закрыть данный банк. Закон д.б. один для всех. От 400 тысяч за месяц, при меньшей сумме финмон нужно запрещать. За нарушения данного рода - банк нужно ликвидировать.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:36

  greenozon написав:proftpd66

по свіжоспеченому прийнятому закону ВР, фінмон від 400К

Скільк долар коштує у Вас у майбутньому?
Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування,
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:39

  Kevin написав:
  greenozon написав:proftpd66
конкретно в мене просили від 0.5М
причому жостко - дальні ні копійки не приймемо поки не буде нормальних бумажок (не депозити з інших банків і інша лабуда)


Единственный выход - закрыть данный банк. Закон д.б. один для всех. От 400 тысяч за месяц, при меньшей сумме финмон нужно запрещать. За нарушения данного рода - банк нужно ликвидировать.

Вы конкретно не правы.
Если приходит неизвестный клиент, который раньше не держал тут ничего и его оборот неизвестен - закрывать будут банк, который не проверяет их происхождения.

  Kevin написав:конкретно в мене просили від 0.5М
причому жостко - дальні ні копійки не приймемо поки не буде нормальних бумажок (не депозити з інших банків і інша лабуда)

Хорошее у вас отделение. Меня блоканули на сумме фонда. И да, копают глубоко, до источника денег. Депозиты и тд не катят. Нужно доказать "белизну" денег источника.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:01

  greenozon написав:proftpd66
конкретно в мене просили від 0.5М
причому жостко - дальні ні копійки не приймемо поки не буде нормальних бумажок (не депозити з інших банків і інша лабуда)


Ответ принят.

Другой клиент писал что месяц доказывал про 70-100к - точно не помню .
proftpd66
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  #<1 ... 868869870871
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