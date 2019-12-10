У меня больше 200к не взяли,не помогли оригиналы квитанций по выплатам от Фонда и даже квитанция(оригинал),от Ощадбанка на сумму свыше десяти ...В Ощаде я был до сьема премиум,теперь только вип
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:41
У меня больше 200к не взяли,не помогли оригиналы квитанций по выплатам от Фонда и даже квитанция(оригинал),от Ощадбанка на сумму свыше десяти ...В Ощаде я был до сьема премиум,теперь только вип
никому не верю
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