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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 869870871872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:41

  Goodman написав:
  proftpd66 написав:Другой клиент писал что месяц доказывал про 70-100к - точно не помню .


Год назад ИМ БЫЛИ НУЖНЫ депозиты , у меня с порога приняли 350К.
Формально проканал депозит и выписка с ОЩАДА. Проканала даже ксерокопия.

У меня больше 200к не взяли,не помогли оригиналы квитанций по выплатам от Фонда и даже квитанция(оригинал),от Ощадбанка на сумму свыше десяти ...В Ощаде я был до сьема премиум,теперь только вип
никому не верю
sens
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  #<1 ... 869870871872
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