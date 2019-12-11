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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 869870871872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:41

  Goodman написав:
  proftpd66 написав:Другой клиент писал что месяц доказывал про 70-100к - точно не помню .


Год назад ИМ БЫЛИ НУЖНЫ депозиты , у меня с порога приняли 350К.
Формально проканал депозит и выписка с ОЩАДА. Проканала даже ксерокопия.

У меня больше 200к не взяли,не помогли оригиналы квитанций по выплатам от Фонда и даже квитанция(оригинал),от Ощадбанка на сумму свыше десяти ...В Ощаде я был до сьема премиум,теперь только вип
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:33

sens

почему все несут нал?
шо не так с безналом?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:34

  uaprofi написав:sens

почему все несут нал?
шо не так с безналом?

безнал заходит на карты под депо с комисс 1% :mrgreen:
На Личные карты б/н заходит нашару, но Личные дорого стоят, а Депозитки мона получить нашару при соответствующем размещении.
Есть вар-т еще для зарплатников

ПС. Ваащето мона попробовать зайти б/н сразу на депо 2630(грн). Согласно деподоговору у клиента есть 5дн на размещение :idea:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 11 гру, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:37

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:почему все несут нал?
шо не так с безналом?


депозитные традиции. для меня симба был новым банком.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:59

  clientage написав: мона попробовать зайти б/н сразу на депо 2630(грн). Согласно деподоговору у клиента есть 5дн на размещение :idea:

работает такой вариант,
только сказали что нужно зайти одной платежкой на сумму депо,
а у Альфы максимальная сумма в ИБ 50к :roll:
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:13

  J написав:
  clientage написав: мона попробовать зайти б/н сразу на депо 2630(грн). Согласно деподоговору у клиента есть 5дн на размещение :idea:

работает такой вариант,
только сказали что нужно зайти одной платежкой на сумму депо,
а у Альфы максимальная сумма в ИБ 50к :roll:

Фарсик, Валя, Коко, Белочки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:19

  clientage написав:Белочки

а сколько у белочек стоит ИБ в месяц?
и сколько берут за 1 СЕП?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:24

  J написав:
  clientage написав:Белочки

а сколько у белочек стоит ИБ в месяц?
и сколько берут за 1 СЕП?

Пока нашару все. Ток ИБ-апликуха калечная и б/н туда перетянуть тока манисендом нашару мона. Вообщем геморрно :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 869870871872
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