У меня больше 200к не взяли,не помогли оригиналы квитанций по выплатам от Фонда и даже квитанция(оригинал),от Ощадбанка на сумму свыше десяти ...В Ощаде я был до сьема премиум,теперь только вип
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:41
У меня больше 200к не взяли,не помогли оригиналы квитанций по выплатам от Фонда и даже квитанция(оригинал),от Ощадбанка на сумму свыше десяти ...В Ощаде я был до сьема премиум,теперь только вип
никому не верю
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:33
sens
почему все несут нал?
шо не так с безналом?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:34
безнал заходит на карты под депо с комисс 1%
На Личные карты б/н заходит нашару, но Личные дорого стоят, а Депозитки мона получить нашару при соответствующем размещении.
Есть вар-т еще для зарплатников
ПС. Ваащето мона попробовать зайти б/н сразу на депо 2630(грн). Согласно деподоговору у клиента есть 5дн на размещение
Востаннє редагувалось clientage в Сер 11 гру, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:37
Re: Укрексiмбанк
депозитные традиции. для меня симба был новым банком.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:59
работает такой вариант,
только сказали что нужно зайти одной платежкой на сумму депо,
а у Альфы максимальная сумма в ИБ 50к
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:13
Фарсик, Валя, Коко, Белочки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:19
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:24
Пока нашару все. Ток ИБ-апликуха калечная и б/н туда перетянуть тока манисендом нашару мона. Вообщем геморрно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 гру, 2019 00:42
Мають свій манісенд чи треба ще до посередників на уклін ходити? Профільна гілка зовсім дохла.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 12 гру, 2019 01:08
можно заходить на 2630 с разных банков,
в разные дни,
разными суммами.
(кстати можно бросить к примеру вначале 10 грн. или 100 грн. посмотреть в ИБ что оно нормально зашло на депо и добрасывать уже по шаблону)
"ощадную книжку" выдадут в отделении как зайдёт на депо полная сумма
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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