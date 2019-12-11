|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 01:12
и кажись даже можно от разных людей! (сразу на 2630)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:49
Re: Укрексiмбанк
что то слышно до какого времени текущие ставки по депо, в свете сегодняшнего резкого снижения ставки НБУ ?
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:58
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, пробовал ли кто-нибудь по новым тарифам со 2 декабря открывать новые карты с Кешбеками (инфинити, платинумы)? Как всё проходит? Нет ли каких-нибудь неприятных сюрпризов?
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:04
враховуючи що
- сьогодні НБУ зменшив облікову ставку на 2%
- укрексім держбанк
- в ньому і так одні з найвищих % по держбанках
спуск буде швидким (приклад - ПБ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:26
Re: Укрексiмбанк
Вроде с понедельника снижают все валюты. Индивидуальное согласование в начале этой недели приостановили на большие суммы, только то что на сайте, действует.
|