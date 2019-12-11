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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 870871872873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 01:12

и кажись даже можно от разных людей! (сразу на 2630)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:49

Re: Укрексiмбанк

что то слышно до какого времени текущие ставки по депо, в свете сегодняшнего резкого снижения ставки НБУ ?
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:58

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, пробовал ли кто-нибудь по новым тарифам со 2 декабря открывать новые карты с Кешбеками (инфинити, платинумы)? Как всё проходит? Нет ли каких-нибудь неприятных сюрпризов?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:04

  Vladibor написав:что то слышно до какого времени текущие ставки по депо, в свете сегодняшнего резкого снижения ставки НБУ ?



враховуючи що
- сьогодні НБУ зменшив облікову ставку на 2%
- укрексім держбанк
- в ньому і так одні з найвищих % по держбанках

спуск буде швидким :) (приклад - ПБ)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:26

Re: Укрексiмбанк

Вроде с понедельника снижают все валюты. Индивидуальное согласование в начале этой недели приостановили на большие суммы, только то что на сайте, действует.
vadymbanker
 
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  #<1 ... 870871872873
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