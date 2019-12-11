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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 01:12
и кажись даже можно от разных людей! (сразу на 2630)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:49
Re: Укрексiмбанк
что то слышно до какого времени текущие ставки по депо, в свете сегодняшнего резкого снижения ставки НБУ ?
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:58
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, пробовал ли кто-нибудь по новым тарифам со 2 декабря открывать новые карты с Кешбеками (инфинити, платинумы)? Как всё проходит? Нет ли каких-нибудь неприятных сюрпризов?
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:04
враховуючи що
- сьогодні НБУ зменшив облікову ставку на 2%
- укрексім держбанк
- в ньому і так одні з найвищих % по держбанках
спуск буде швидким (приклад - ПБ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:26
Re: Укрексiмбанк
Вроде с понедельника снижают все валюты. Индивидуальное согласование в начале этой недели приостановили на большие суммы, только то что на сайте, действует.
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:07
очередь большая чтобы открыть допо. Оперный театр.
реформаторы возьмутся за контербандистов в этой банке?
Додано: Чет 12 гру, 2019 18:37
Уже новую платину пользую, в отделении говорят есть затыки, мне смогли открыть.
Кстати, почившую по сроку карту не могу удалить в Бонусе. Удаляю, запрос на удаление, подтверждение, а она висит уже второй день, опять удаляю ... висит, жду?
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:09
А Вы её открывали как новый клиент? Никакой скидки за открытие не предоставили?
Раньше, люди писали, при хороших оборотах по предыдущей карте, которая закончилась, новую открывали со скидками. Есть теперь такое или нет?
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:46
Andrew75
Не новый - старый. Такое было по старым тарифам, кстати по ним мне за новую годовую платину надо было 1200 при предыдущем обороте за год от 100 до 500 тыс. А по новым - 1000 на 3 года! Но ввели месячную абонку, для уложиться в 1грн нужно за предыдущий месяц оборот по платине >10тис, 300грн >5<10тис, 500грн <5тис! Вот так. Ни каких скидок не было, все согласно тарифов, старых и новых.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:51
Щас всех обязывают высокими оборотами, поэтому и подешевели.
Тут другой вопрос. опять микрозапор и почти досуха вычищенные закрома
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