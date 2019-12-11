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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 871872873874>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 01:12

и кажись даже можно от разных людей! (сразу на 2630)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:49

Re: Укрексiмбанк

что то слышно до какого времени текущие ставки по депо, в свете сегодняшнего резкого снижения ставки НБУ ?
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:58

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, пробовал ли кто-нибудь по новым тарифам со 2 декабря открывать новые карты с Кешбеками (инфинити, платинумы)? Как всё проходит? Нет ли каких-нибудь неприятных сюрпризов?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:04

  Vladibor написав:что то слышно до какого времени текущие ставки по депо, в свете сегодняшнего резкого снижения ставки НБУ ?



враховуючи що
- сьогодні НБУ зменшив облікову ставку на 2%
- укрексім держбанк
- в ньому і так одні з найвищих % по держбанках

спуск буде швидким :) (приклад - ПБ)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:26

Re: Укрексiмбанк

Вроде с понедельника снижают все валюты. Индивидуальное согласование в начале этой недели приостановили на большие суммы, только то что на сайте, действует.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:07

очередь большая чтобы открыть допо. Оперный театр.

реформаторы возьмутся за контербандистов в этой банке?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:37

  Andrew75 написав:Коллеги, пробовал ли кто-нибудь по новым тарифам со 2 декабря открывать новые карты с Кешбеками (инфинити, платинумы)? Как всё проходит? Нет ли каких-нибудь неприятных сюрпризов?

Уже новую платину пользую, в отделении говорят есть затыки, мне смогли открыть.
Кстати, почившую по сроку карту не могу удалить в Бонусе. Удаляю, запрос на удаление, подтверждение, а она висит уже второй день, опять удаляю ... висит, жду?
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:09

  valya написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, пробовал ли кто-нибудь по новым тарифам со 2 декабря открывать новые карты с Кешбеками (инфинити, платинумы)? Как всё проходит? Нет ли каких-нибудь неприятных сюрпризов?

Уже новую платину пользую, в отделении говорят есть затыки, мне смогли открыть.
Кстати, почившую по сроку карту не могу удалить в Бонусе. Удаляю, запрос на удаление, подтверждение, а она висит уже второй день, опять удаляю ... висит, жду?

А Вы её открывали как новый клиент? Никакой скидки за открытие не предоставили?
Раньше, люди писали, при хороших оборотах по предыдущей карте, которая закончилась, новую открывали со скидками. Есть теперь такое или нет?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:46

Andrew75
Не новый - старый. Такое было по старым тарифам, кстати по ним мне за новую годовую платину надо было 1200 при предыдущем обороте за год от 100 до 500 тыс. А по новым - 1000 на 3 года! Но ввели месячную абонку, для уложиться в 1грн нужно за предыдущий месяц оборот по платине >10тис, 300грн >5<10тис, 500грн <5тис! Вот так. Ни каких скидок не было, все согласно тарифов, старых и новых.
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:51

  Andrew75 написав:
  valya написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, пробовал ли кто-нибудь по новым тарифам со 2 декабря открывать новые карты с Кешбеками (инфинити, платинумы)? Как всё проходит? Нет ли каких-нибудь неприятных сюрпризов?

Уже новую платину пользую, в отделении говорят есть затыки, мне смогли открыть.
Кстати, почившую по сроку карту не могу удалить в Бонусе. Удаляю, запрос на удаление, подтверждение, а она висит уже второй день, опять удаляю ... висит, жду?

А Вы её открывали как новый клиент? Никакой скидки за открытие не предоставили?
Раньше, люди писали, при хороших оборотах по предыдущей карте, которая закончилась, новую открывали со скидками. Есть теперь такое или нет?

Щас всех обязывают высокими оборотами, поэтому и подешевели.

Тут другой вопрос. опять микрозапор и почти досуха вычищенные закрома :)
curiousobro
 
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