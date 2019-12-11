Ну, вычищенные закрома - это уже бывало и проходило. А вот никто не слышал, бонусная программа ещё будет какое-то время или нет? Обидно будет купить инфинити за 5 тыс, а программу прикроют через месяц.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:26
Re: Укрексiмбанк
Ну, вычищенные закрома - это уже бывало и проходило. А вот никто не слышал, бонусная программа ещё будет какое-то время или нет? Обидно будет купить инфинити за 5 тыс, а программу прикроют через месяц.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:34
Re: Укрексiмбанк
це ви про приватні карти, вірно?
чи в депозитних (доп-картах до МС) теж буде абонка єтіть...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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