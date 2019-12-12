Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:19
Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
... делайте хоть что-нибудь!
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