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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:19
vadymbanker написав:
Ставки держатся считанные дни, столбируйтесь. Ели выдернул у них 0.2% сегодня, хотели дать чисто голую ставку. 16.60% при более менее стабильном курсе 23.50-26.50 это очень даже неплохо.
Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:03
clientage написав: vadymbanker написав:
Ставки держатся считанные дни, столбируйтесь. Ели выдернул у них 0.2% сегодня, хотели дать чисто голую ставку. 16.60% при более менее стабильном курсе 23.50-26.50 это очень даже неплохо.
Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
Я еще в пумб закинул прилично, под 18%, на днях у них тоже падает. Короче я доволен и на год разместился. Вот теперь куда долл пристроить...
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vadymbanker
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:07
vadymbanker написав: clientage написав: vadymbanker написав:
Ставки держатся считанные дни, столбируйтесь. Ели выдернул у них 0.2% сегодня, хотели дать чисто голую ставку. 16.60% при более менее стабильном курсе 23.50-26.50 это очень даже неплохо.
Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
Я еще в пумб закинул прилично, под 18%, на днях у них тоже падает. Короче я доволен и на год разместился. Вот теперь куда долл пристроить...
А як це в ПУМБі 18% зараз отримати?
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kreuz
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:44
kreuz написав:
А як це в ПУМБі 18% зараз отримати?
Напевне ПУМБ з МІБ перепутали.
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