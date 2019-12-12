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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 872873874875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:19

  vadymbanker написав:Ставки держатся считанные дни, столбируйтесь. Ели выдернул у них 0.2% сегодня, хотели дать чисто голую ставку. 16.60% при более менее стабильном курсе 23.50-26.50 это очень даже неплохо.

Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
8) 8) 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:03

Re: Укрексiмбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:Ставки держатся считанные дни, столбируйтесь. Ели выдернул у них 0.2% сегодня, хотели дать чисто голую ставку. 16.60% при более менее стабильном курсе 23.50-26.50 это очень даже неплохо.

Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
8) 8) 8)
Я еще в пумб закинул прилично, под 18%, на днях у них тоже падает. Короче я доволен и на год разместился. Вот теперь куда долл пристроить...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:07

  vadymbanker написав:
clientage написав:
  vadymbanker написав:Ставки держатся считанные дни, столбируйтесь. Ели выдернул у них 0.2% сегодня, хотели дать чисто голую ставку. 16.60% при более менее стабильном курсе 23.50-26.50 это очень даже неплохо.

Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
8) 8) 8)
Я еще в пумб закинул прилично, под 18%, на днях у них тоже падает. Короче я доволен и на год разместился. Вот теперь куда долл пристроить...

А як це в ПУМБі 18% зараз отримати?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:44

Re: Укрексiмбанк

  kreuz написав:А як це в ПУМБі 18% зараз отримати?

Напевне ПУМБ з МІБ перепутали. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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