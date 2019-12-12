Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:19
Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:03
Re: Укрексiмбанк
Я еще в пумб закинул прилично, под 18%, на днях у них тоже падает. Короче я доволен и на год разместился. Вот теперь куда долл пристроить...
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:07
А як це в ПУМБі 18% зараз отримати?
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:44
Re: Укрексiмбанк
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:42
Re: Укрексiмбанк
В пумбе сейчас держатся ставки последние дни(может дней 10) 17.5%, от ₴300к дают еще один бонус 0.5% на год с ежемесч. 18%! Очень неплохо, людей море сегодня было, многие размещались. Долл, евро ставки мизерные у них, меньше чем в ощаде, это радует, значит наверное банк не пылесосит вклады.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:41
Хотел открыть депо, но оказывает что на 3600 дней депо дефакто НЕТУ!!
Что это за бред?
Оказывает что все депо которые более года, оформляются на год и продливаются потом.
Если это правда, то надо куда-то написать что му*** в банке сделали что любых депо НЕТУ, которые, заявленные более года. Даже, если он заявлен в банке!
Это 3.14 свистец какой-то.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:43
proftpd66
це майже правда
якщо заключаєте депо на 10 років, то, в кінці кожного року банк встановлює ставку, що буде актуальна на той момент!
і це дійсно не дуже приємно, бо фактично гроші в'яжуться на 10р
а ставка згідно тренду лише вниз...
деподоговір
читайте поняття "Поточний період"
а ще дуже цікавий пункт 4.10!
4.10.У разі зміни облікової ставки Національного банку України Банк може пропонувати Вкладнику змінити процентну ставку для нарахування процентів на Вклад
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 13 гру, 2019 17:58, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:45
Спасибо.
Зачем это сделали?
Чтобы запутывать специально клиентов?
Если можно открыть на год. И если нужно не забирать, то написать заявление про запрет продления.
Тогда сейчас остается только МИБ-пороха 18% на 4 года, без капитализации. (похож на субординированный)
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:59
proftpd66
все що більше року треба шукати із капіталізацією!
а від 3 років тим більше
поклацайте на калькуляторі щоб побачити дельту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:18
greenozon
да, я знаю, так же, можно реинвестированные средства из % вложить в доллар или другие активы.
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