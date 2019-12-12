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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 872873874875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:19

  vadymbanker написав:Ставки держатся считанные дни, столбируйтесь. Ели выдернул у них 0.2% сегодня, хотели дать чисто голую ставку. 16.60% при более менее стабильном курсе 23.50-26.50 это очень даже неплохо.

Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
8) 8) 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:03

Re: Укрексiмбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:Ставки держатся считанные дни, столбируйтесь. Ели выдернул у них 0.2% сегодня, хотели дать чисто голую ставку. 16.60% при более менее стабильном курсе 23.50-26.50 это очень даже неплохо.

Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
8) 8) 8)
Я еще в пумб закинул прилично, под 18%, на днях у них тоже падает. Короче я доволен и на год разместился. Вот теперь куда долл пристроить...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:07

  vadymbanker написав:
clientage написав:
  vadymbanker написав:Ставки держатся считанные дни, столбируйтесь. Ели выдернул у них 0.2% сегодня, хотели дать чисто голую ставку. 16.60% при более менее стабильном курсе 23.50-26.50 это очень даже неплохо.

Та нее, я лучше оформлю за 250грн доверки на бабку/дедку да доразмещусь в Шапито под 18,5%+КБ
А то и вааще, скатаю их до ближайшего Ломбарда разок. ИБ там нормальный
8) 8) 8)
Я еще в пумб закинул прилично, под 18%, на днях у них тоже падает. Короче я доволен и на год разместился. Вот теперь куда долл пристроить...

А як це в ПУМБі 18% зараз отримати?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:44

Re: Укрексiмбанк

  kreuz написав:А як це в ПУМБі 18% зараз отримати?

Напевне ПУМБ з МІБ перепутали. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:42

Re: Укрексiмбанк

В пумбе сейчас держатся ставки последние дни(может дней 10) 17.5%, от ₴300к дают еще один бонус 0.5% на год с ежемесч. 18%! Очень неплохо, людей море сегодня было, многие размещались. Долл, евро ставки мизерные у них, меньше чем в ощаде, это радует, значит наверное банк не пылесосит вклады.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:41

Хотел открыть депо, но оказывает что на 3600 дней депо дефакто НЕТУ!!

Что это за бред?

Оказывает что все депо которые более года, оформляются на год и продливаются потом.

Если это правда, то надо куда-то написать что му*** в банке сделали что любых депо НЕТУ, которые, заявленные более года. Даже, если он заявлен в банке!

Это 3.14 свистец какой-то.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:43

proftpd66
це майже правда
якщо заключаєте депо на 10 років, то, в кінці кожного року банк встановлює ставку, що буде актуальна на той момент!

і це дійсно не дуже приємно, бо фактично гроші в'яжуться на 10р
а ставка згідно тренду лише вниз...

деподоговір
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf

читайте поняття "Поточний період"

а ще дуже цікавий пункт 4.10!
4.10.У разі зміни облікової ставки Національного банку України Банк може пропонувати Вкладнику змінити процентну ставку для нарахування процентів на Вклад
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 13 гру, 2019 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:45

  greenozon написав:proftpd66
це майже правда
якщо заключаєте депо на 10 років, то, в кінці кожного року банк встановлює ставку, що буде актуальна на той момент!

і це дійсно не дуже приємно, бо фактично гроші в'яжуться на 10р
а ставка згідно тренду лише вниз...


Спасибо.
Зачем это сделали?
Чтобы запутывать специально клиентов?

Если можно открыть на год. И если нужно не забирать, то написать заявление про запрет продления.

Тогда сейчас остается только МИБ-пороха 18% на 4 года, без капитализации. (похож на субординированный)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:59

proftpd66

все що більше року треба шукати із капіталізацією!
а від 3 років тим більше
поклацайте на калькуляторі щоб побачити дельту
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:18

greenozon

да, я знаю, так же, можно реинвестированные средства из % вложить в доллар или другие активы.
proftpd66
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