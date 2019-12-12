Вже на 4 роки...так хтось писав що Порохбанка лише на 3 роки дала добро шоб капало 18% щомісячно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:04
Re: Укрексiмбанк
Вже на 4 роки...так хтось писав що Порохбанка лише на 3 роки дала добро шоб капало 18% щомісячно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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