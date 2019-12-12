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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 874875876877>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:04

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Тогда сейчас остается только МИБ-пороха 18% на 4 года, без капитализации. (похож на субординированный)

Вже на 4 роки...так хтось писав що Порохбанка лише на 3 роки дала добро шоб капало 18% щомісячно.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:08

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:proftpd66
це майже правда
якщо заключаєте депо на 10 років, то, в кінці кожного року банк встановлює ставку, що буде актуальна на той момент!

і це дійсно не дуже приємно, бо фактично гроші в'яжуться на 10р
а ставка згідно тренду лише вниз...


Спасибо.
Зачем это сделали?
Чтобы запутывать специально клиентов?

Именно. Больше никакого смысла нет. Может кто-то невнимательно прочитает, и откроет на 3-10 лет. А расторгнуть уже нельзя, даже если ставка совсем не соответствует рыночным условиям (теоретически могут на оставшиеся 9 лет сделать 0,01%, и поделать ничего нельзя).

Хотя можно придумать и экзотическое применение такому продукту. Если кому-то по плану требуется депозит длительностью между 1 и 2 годами. Тогда после первого года на оставшееся время будет действовать ставка как на год, хотя там осталось, может быть, три месяца. В других вариантах размещения или ставка получится ниже, или опять на год замораживать средства. Разумеется, это сработает, если к тому моменту ставки в банке будут в принципе конкурентоспособны.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:16

  proftpd66 написав:Хотел открыть депо, но оказывает что на 3600 дней депо дефакто НЕТУ!!

Что это за бред?

Оказывает что все депо которые более года, оформляются на год и продливаются потом.

Если это правда, то надо куда-то написать что му*** в банке сделали что любых депо НЕТУ, которые, заявленные более года. Даже, если он заявлен в банке!

Это 3.14 свистец какой-то.
Здоровья тебе мил человек. Уберёг меня от безпонтового похода . Я завтра собирался с утреца вложить сюда на 2-е пятилетки. Это очень не красиво так налюбить клиентов. А в таблице ставок понять однозначно можно, в графе где 10 лет написано" выплата % ежегодно либо в конце срока".
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:21

M-Audio

были еврооблигации на 10лет и там эксим выпускает на 5-7 лет еврооблигации.

Если действительно не могут депо более года, не надо писать чтобы депозит 3600 под 16.8%. Бред сумасшедшего писать депо на 3600, если его нету.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:21

1. Ставка необязательно будет меняться каждый год
2. При изменении - наверняка можно будет отказаться от предложения, и забрать деньги "по согласованию сторон" (но это нужно уточнить)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:24

  Вкладчик1234 написав:1. Ставка необязательно будет меняться каждый год
2. При изменении - наверняка можно будет отказаться от предложения, и забрать деньги "по согласованию сторон" (но это нужно уточнить)

2. Ні, ніззя, депо нерозривний всі роки дії депо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:35

  Квесторе_поверніться написав:2. Ні, ніззя, депо нерозривний всі роки дії депо.

Вы уточняли этот момент, или работали с депозитами на таких условиях?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:37

  greenozon написав:
  valya написав:Но ввели месячную абонку,


це ви про приватні карти, вірно?
чи в депозитних (доп-картах до МС) теж буде абонка єтіть...

Так, про приватні, саме по ним з 2 грудня змінилися таріфи.
Про абонку до депозитних мастеров в тарифах не вказано - значит нема.
*******
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:39

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:2. Ні, ніззя, депо нерозривний всі роки дії депо.

Вы уточняли этот момент, или работали с депозитами на таких условиях?

Це мені так розтлумачили в відділенні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:46

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:2. Ні, ніззя, депо нерозривний всі роки дії депо.

Вы уточняли этот момент, или работали с депозитами на таких условиях?


Депозит нельзя расторгать . Банк можем отказать, zzzzzz обматерил Аллу и они оба разорвали по собственному желанию . Если вы сами захотите , то банк откажет. Можно открыть на 1год с пролонгацией и пролонгать 50 раз .

Депозита более года тут нету, но он заявлен в документах.
proftpd66
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