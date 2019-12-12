Вже на 4 роки...так хтось писав що Порохбанка лише на 3 роки дала добро шоб капало 18% щомісячно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:04
Re: Укрексiмбанк
Вже на 4 роки...так хтось писав що Порохбанка лише на 3 роки дала добро шоб капало 18% щомісячно.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:08
Именно. Больше никакого смысла нет. Может кто-то невнимательно прочитает, и откроет на 3-10 лет. А расторгнуть уже нельзя, даже если ставка совсем не соответствует рыночным условиям (теоретически могут на оставшиеся 9 лет сделать 0,01%, и поделать ничего нельзя).
Хотя можно придумать и экзотическое применение такому продукту. Если кому-то по плану требуется депозит длительностью между 1 и 2 годами. Тогда после первого года на оставшееся время будет действовать ставка как на год, хотя там осталось, может быть, три месяца. В других вариантах размещения или ставка получится ниже, или опять на год замораживать средства. Разумеется, это сработает, если к тому моменту ставки в банке будут в принципе конкурентоспособны.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:16
Здоровья тебе мил человек. Уберёг меня от безпонтового похода . Я завтра собирался с утреца вложить сюда на 2-е пятилетки. Это очень не красиво так налюбить клиентов. А в таблице ставок понять однозначно можно, в графе где 10 лет написано" выплата % ежегодно либо в конце срока".
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:21
M-Audio
были еврооблигации на 10лет и там эксим выпускает на 5-7 лет еврооблигации.
Если действительно не могут депо более года, не надо писать чтобы депозит 3600 под 16.8%. Бред сумасшедшего писать депо на 3600, если его нету.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:21
1. Ставка необязательно будет меняться каждый год
2. При изменении - наверняка можно будет отказаться от предложения, и забрать деньги "по согласованию сторон" (но это нужно уточнить)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:24
2. Ні, ніззя, депо нерозривний всі роки дії депо.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:35
Вы уточняли этот момент, или работали с депозитами на таких условиях?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:37
Так, про приватні, саме по ним з 2 грудня змінилися таріфи.
Про абонку до депозитних мастеров в тарифах не вказано - значит нема.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:39
Це мені так розтлумачили в відділенні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:46
Депозит нельзя расторгать . Банк можем отказать, zzzzzz обматерил Аллу и они оба разорвали по собственному желанию . Если вы сами захотите , то банк откажет. Можно открыть на 1год с пролонгацией и пролонгать 50 раз .
Депозита более года тут нету, но он заявлен в документах.
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