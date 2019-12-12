Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:21

1. Ставка необязательно будет меняться каждый год

2. При изменении - наверняка можно будет отказаться от предложения, и забрать деньги "по согласованию сторон" (но это нужно уточнить)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин