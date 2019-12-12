Тарифи змінилися тільки по випущених нових картах і перевипущених старих.
Діячі карти живуть в старих тарифах.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:52
Re: Укрексiмбанк
Тарифи змінилися тільки по випущених нових картах і перевипущених старих.
Діячі карти живуть в старих тарифах.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:02
Re: Укрексiмбанк
Одно из преимуществ таких депо, эт то шо у них после каждого года при автопродлении будет чуток выше бонус чем у др. депо. Т.е. если у всех +0.2% от текущей ставки, то у этого +0.5%. А закрыть депо(отменить пролонгацию) мона каждый год без потери начисленных %%
... делайте хоть что-нибудь!
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