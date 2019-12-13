Тарифи змінилися тільки по випущених нових картах і перевипущених старих.
Діячі карти живуть в старих тарифах.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:52
Re: Укрексiмбанк
Тарифи змінилися тільки по випущених нових картах і перевипущених старих.
Діячі карти живуть в старих тарифах.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:02
Re: Укрексiмбанк
Одно из преимуществ таких депо, эт то шо у них после каждого года при автопродлении будет чуток выше бонус чем у др. депо. Т.е. если у всех +0.2% от текущей ставки, то у этого +0.5%. А закрыть депо(отменить пролонгацию) мона каждый год без потери начисленных %%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:17
Никто такого не видел , но спасибо . 0.5% это не очень много . Я спросил в отделении что это за фигня, но мне не сказали про 0.5%! Инфа точно верная и есть ? Где про это написано?
Не понял, открыть на 10лет без права расторжения и можно закрыть через год?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:21
Читаємо розділ 3.
Востаннє редагувалось klug в П'ят 13 гру, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:22
Саме так, так і маэ бути!
*******
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:45
Re: Укрексiмбанк
Вклад на 10 лет, для крупных бизнесменов-владельцев компаний экспортёров. Берет аграрий 20млн долл кредит на 5-10(ну или брал раньше) ему банк кредит дает под залог, но сумма большая стоимость зерна волатильная, как и стоимость диз топлива, не говоря о обесценивание залога(всякие квартиры, машины, товар и тд,) Банку мало страховки, личное поручительство это иллюзия, банк предлагает ему разместить хотя бы 3-5млн долл на депозит на 10 лет, ставки будут хорошие, а когда не было налога и ставки были чистыми по 12-14 годовых, это очень было интересно. Кстати аграрию выдали европейские деньги по спец программе ебрр, usaid и тд. по 2-3 годовых, а депозит по 12-14))) такое было в 2006-2012 годах.
Короче 10 летние вклады для крупных заёмщиков-экспортёров и старой полит элиты(кравчуки, стельмахи и тд.)
|