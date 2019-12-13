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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 874875876877

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:52

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:Так, про приватні, саме по ним з 2 грудня змінилися таріфи.

Тарифи змінилися тільки по випущених нових картах і перевипущених старих.
Діячі карти живуть в старих тарифах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:02

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Хотел открыть депо, но оказывает что на 3600 дней депо дефакто НЕТУ!!

Что это за бред?

Оказывает что все депо которые более года, оформляются на год и продливаются потом.

Одно из преимуществ таких депо, эт то шо у них после каждого года при автопродлении будет чуток выше бонус чем у др. депо. Т.е. если у всех +0.2% от текущей ставки, то у этого +0.5%. А закрыть депо(отменить пролонгацию) мона каждый год без потери начисленных %%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:17

  clientage написав:
  proftpd66 написав:Хотел открыть депо, но оказывает что на 3600 дней депо дефакто НЕТУ!!

Что это за бред?

Оказывает что все депо которые более года, оформляются на год и продливаются потом.

Одно из преимуществ таких депо, эт то шо у них после каждого года при автопродлении будет чуток выше бонус чем у др. депо. Т.е. если у всех +0.2% от текущей ставки, то у этого +0.5%. А закрыть депо(отменить пролонгацию) мона каждый год без потери начисленных %%


Никто такого не видел , но спасибо . 0.5% это не очень много . Я спросил в отделении что это за фигня, но мне не сказали про 0.5%! Инфа точно верная и есть ? Где про это написано?


Не понял, открыть на 10лет без права расторжения и можно закрыть через год?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Ставка необязательно будет меняться каждый год
2. При изменении - наверняка можно будет отказаться от предложения, и забрать деньги "по согласованию сторон" (но это нужно уточнить)

2. Ні, ніззя, депо нерозривний всі роки дії депо.

https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf
Читаємо розділ 3.
Востаннє редагувалось klug в П'ят 13 гру, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:22

  Квесторе_поверніться написав:
  valya написав:Так, про приватні, саме по ним з 2 грудня змінилися таріфи.

Тарифи змінилися тільки по випущених нових картах і перевипущених старих.
Діячі карти живуть в старих тарифах.

Саме так, так і маэ бути!
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valya
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