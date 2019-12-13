valya написав:Так, про приватні, саме по ним з 2 грудня змінилися таріфи.
Тарифи змінилися тільки по випущених нових картах і перевипущених старих. Діячі карти живуть в старих тарифах.
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proftpd66 написав:Хотел открыть депо, но оказывает что на 3600 дней депо дефакто НЕТУ!!
Что это за бред?
Оказывает что все депо которые более года, оформляются на год и продливаются потом.
Одно из преимуществ таких депо, эт то шо у них после каждого года при автопродлении будет чуток выше бонус чем у др. депо. Т.е. если у всех +0.2% от текущей ставки, то у этого +0.5%. А закрыть депо(отменить пролонгацию) мона каждый год без потери начисленных %%
proftpd66 написав:Хотел открыть депо, но оказывает что на 3600 дней депо дефакто НЕТУ!!
Что это за бред?
Оказывает что все депо которые более года, оформляются на год и продливаются потом.
Одно из преимуществ таких депо, эт то шо у них после каждого года при автопродлении будет чуток выше бонус чем у др. депо. Т.е. если у всех +0.2% от текущей ставки, то у этого +0.5%. А закрыть депо(отменить пролонгацию) мона каждый год без потери начисленных %%
Никто такого не видел , но спасибо . 0.5% это не очень много . Я спросил в отделении что это за фигня, но мне не сказали про 0.5%! Инфа точно верная и есть ? Где про это написано?
Не понял, открыть на 10лет без права расторжения и можно закрыть через год?
Вкладчик1234 написав:1. Ставка необязательно будет меняться каждый год 2. При изменении - наверняка можно будет отказаться от предложения, и забрать деньги "по согласованию сторон" (но это нужно уточнить)
Вклад на 10 лет, для крупных бизнесменов-владельцев компаний экспортёров. Берет аграрий 20млн долл кредит на 5-10(ну или брал раньше) ему банк кредит дает под залог, но сумма большая стоимость зерна волатильная, как и стоимость диз топлива, не говоря о обесценивание залога(всякие квартиры, машины, товар и тд,) Банку мало страховки, личное поручительство это иллюзия, банк предлагает ему разместить хотя бы 3-5млн долл на депозит на 10 лет, ставки будут хорошие, а когда не было налога и ставки были чистыми по 12-14 годовых, это очень было интересно. Кстати аграрию выдали европейские деньги по спец программе ебрр, usaid и тд. по 2-3 годовых, а депозит по 12-14))) такое было в 2006-2012 годах. Короче 10 летние вклады для крупных заёмщиков-экспортёров и старой полит элиты(кравчуки, стельмахи и тд.)
vadymbanker написав:Вклад на 10 лет, для крупных бизнесменов-владельцев компаний экспортёров. Берет аграрий 20млн долл кредит на 5-10 лет (ну или брал раньше) ему банк кредит дает под залог, но сумма большая, стоимость зерна волатильная, как и стоимость диз топлива, не говоря о обесценивание залога(всякие квартиры, машины, товар и тд,) Банку мало страховки, личное поручительство это иллюзия, банк предлагает ему разместить хотя бы 3-5млн долл на депозит на 10 лет, ставки будут хорошие, а когда не было налога и ставки были чистыми по 12-14 годовых, это очень было интересно. Кстати аграрию выдавали европейские деньги по спец программе ебрр, usaid и тд. по 2-3 годовых, а депозит по 12-14))) такое было в 2006-2012 годах. Короче 10 летние вклады для крупных заёмщиков-экспортёров и старой полит элиты(кравчуки, стельмахи и тд.)