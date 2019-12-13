vadymbanker написав: Вклад на 10 лет, для крупных бизнесменов-владельцев компаний экспортёров. Берет аграрий 20млн долл кредит на 5-10 лет (ну или брал раньше) ему банк кредит дает под залог, но сумма большая, стоимость зерна волатильная, как и стоимость диз топлива, не говоря о обесценивание залога(всякие квартиры, машины, товар и тд,) Банку мало страховки, личное поручительство это иллюзия, банк предлагает ему разместить хотя бы 3-5млн долл на депозит на 10 лет, ставки будут хорошие, а когда не было налога и ставки были чистыми по 12-14 годовых, это очень было интересно. Кстати аграрию выдавали европейские деньги по спец программе ебрр, usaid и тд. по 2-3 годовых, а депозит по 12-14))) такое было в 2006-2012 годах.

Короче 10 летние вклады для крупных заёмщиков-экспортёров и старой полит элиты(кравчуки, стельмахи и тд.)