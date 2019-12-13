proftpd66 написав:Хотел открыть депо, но оказывает что на 3600 дней депо дефакто НЕТУ!!
Что это за бред?
Оказывает что все депо которые более года, оформляются на год и продливаются потом.
Одно из преимуществ таких депо, эт то шо у них после каждого года при автопродлении будет чуток выше бонус чем у др. депо. Т.е. если у всех +0.2% от текущей ставки, то у этого +0.5%. А закрыть депо(отменить пролонгацию) мона каждый год без потери начисленных %%
Никто такого не видел , но спасибо . 0.5% это не очень много . Я спросил в отделении что это за фигня, но мне не сказали про 0.5%! Инфа точно верная и есть ? Где про это написано?
Не понял, открыть на 10лет без права расторжения и можно закрыть через год?
proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки