RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 875876877878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:14

  proftpd66 написав:
  clientage написав:
  proftpd66 написав:Хотел открыть депо, но оказывает что на 3600 дней депо дефакто НЕТУ!!

Что это за бред?

Оказывает что все депо которые более года, оформляются на год и продливаются потом.

Одно из преимуществ таких депо, эт то шо у них после каждого года при автопродлении будет чуток выше бонус чем у др. депо. Т.е. если у всех +0.2% от текущей ставки, то у этого +0.5%. А закрыть депо(отменить пролонгацию) мона каждый год без потери начисленных %%


Никто такого не видел , но спасибо . 0.5% это не очень много . Я спросил в отделении что это за фигня, но мне не сказали про 0.5%! Инфа точно верная и есть ? Где про это написано?


Не понял, открыть на 10лет без права расторжения и можно закрыть через год?


up
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1404
З нами з: 22.12.16
Подякував: 132 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:34

proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3521
З нами з: 20.03.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 875876877878
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, ingtrans, J, kostya77, novichok, proftpd66, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16191)
14.12.2019 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.