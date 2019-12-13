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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 876877878879>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:14

  proftpd66 написав:
  clientage написав:
  proftpd66 написав:Хотел открыть депо, но оказывает что на 3600 дней депо дефакто НЕТУ!!

Что это за бред?

Оказывает что все депо которые более года, оформляются на год и продливаются потом.

Одно из преимуществ таких депо, эт то шо у них после каждого года при автопродлении будет чуток выше бонус чем у др. депо. Т.е. если у всех +0.2% от текущей ставки, то у этого +0.5%. А закрыть депо(отменить пролонгацию) мона каждый год без потери начисленных %%


Никто такого не видел , но спасибо . 0.5% это не очень много . Я спросил в отделении что это за фигня, но мне не сказали про 0.5%! Инфа точно верная и есть ? Где про это написано?


Не понял, открыть на 10лет без права расторжения и можно закрыть через год?


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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:34

proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:39

  Flamingo написав:proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки


спасибо. Мне в отделении сказали что я НЕ могу его разорвать. И аналогично сказали Квесторе_поверніться. Если работники банка и руководители банка (руководители отделений банка) не знают договор, то я от куда могу знать? :)

Где написано, про 0.5% или про 0.2% за продление на след. год? Это есть или его нету?


у Вас есть инфа про это, про кредит в залог депозита? где маржа 2.5%.

  proftpd66 написав:
  vadymbanker написав:Вклад на 10 лет, для крупных бизнесменов-владельцев компаний экспортёров. Берет аграрий 20млн долл кредит на 5-10(ну или брал раньше) ему банк кредит дает под залог, но сумма большая стоимость зерна волатильная, как и стоимость диз топлива, не говоря о обесценивание залога(всякие квартиры, машины, товар и тд,) Банку мало страховки, личное поручительство это иллюзия, банк предлагает ему разместить хотя бы 3-5млн долл на депозит на 10 лет, ставки будут хорошие, а когда не было налога и ставки были чистыми по 12-14 годовых, это очень было интересно. Кстати аграрию выдали европейские деньги по спец программе ебрр, usaid и тд. по 2-3 годовых, а депозит по 12-14))) такое было в 2006-2012 годах.
Короче 10 летние вклады для крупных заёмщиков-экспортёров и старой полит элиты(кравчуки, стельмахи и тд.)



Есть инфа сейчас для физика какие условия?
на какой максимальный период можно взять кредит? на 10 лет под 2.5%?

написано, что есть маржа 3%. Уже 2.5%

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ozytu.html

можно взять депо на 10 лет и кредит будет 2.5% в гривне, можно купить ферму и добывать крипту какую-то, которая, будут выгодная. Купить дешевые активы. (паладий, золото, серебро)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:46

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Где написано, про 0.5% или про 0.2% за продление на след. год? Это есть или его нету?

Читайте тут внизу https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... table-term
  proftpd66 написав:у Вас есть инфа про это, про кредит в залог депозита? где маржа 2.5%.

не я подобной "хренью" не интересуюсь
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:52

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:у Вас есть инфа про это, про кредит в залог депозита? где маржа 2.5%.

не я подобной "хренью" не интересуюсь



Это формула, которую, огласил Роберт Кийосаки:

https://www.prostobank.ua/zhile_v_kredi ... osaki_blog
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:54

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Где написано, про 0.5% или про 0.2% за продление на след. год? Это есть или его нету?

Читайте тут внизу https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... table-term


За продление 0.2%, но НЕ 0.5%.

Спасибо.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:58

  proftpd66 написав:
  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Где написано, про 0.5% или про 0.2% за продление на след. год? Это есть или его нету?

Читайте тут внизу https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... table-term


За продление 0.2%, но НЕ 0.5%.

Спасибо.

Я тут гривну на депо не держу, а по валютным вкладам в последние годы было всегда 0,2%, когда-то по гривне видимо было 0,5%
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:13

Укрексiмбанк

Короче будущие светлое у Банка
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:18

  proftpd66 написав:Это формула, которую, огласил Роберт Кийосаки:
https://www.prostobank.ua/zhile_v_kredi ... osaki_blog


Все бы ничего, но недвижимость при сдаче в аренду не приносит 2% от стоимости, как указано в примере, а всего лишь 1%. Да и то не всегда...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:24

Re: Укрексiмбанк

  Anadonta написав:
  proftpd66 написав:Это формула, которую, огласил Роберт Кийосаки:
https://www.prostobank.ua/zhile_v_kredi ... osaki_blog


Все бы ничего, но недвижимость при сдаче в аренду не приносит 2% от стоимости, как указано в примере, а всего лишь 1%. Да и то не всегда...



у нас маржа 2.5% от симы. Кредит в гривне 2.5%. Можно открыть другой депозит который будет приносить более 2.5% в гривна. И таким образом станет 0% даже без сдачи. Только я не знаю какую условия от Симы. Как всегда условия могут быть скрытые условия, которые, не знает руководство банка!! Это ганьба!

Можно было взять кредит льготный от примата 16.9% на 5-8 лет внести сразу 40% от стоимость объекта И овгз под 16% на 5 лет объемом 60+% от стоимости объекта. Одно перекрывает другое и в результате можно сделать кредит 0% таким образом. ИЛИ 0-2% в гривне!
proftpd66
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