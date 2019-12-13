proftpd66 написав:Хотел открыть депо, но оказывает что на 3600 дней депо дефакто НЕТУ!!
Что это за бред?
Оказывает что все депо которые более года, оформляются на год и продливаются потом.
Одно из преимуществ таких депо, эт то шо у них после каждого года при автопродлении будет чуток выше бонус чем у др. депо. Т.е. если у всех +0.2% от текущей ставки, то у этого +0.5%. А закрыть депо(отменить пролонгацию) мона каждый год без потери начисленных %%
Никто такого не видел , но спасибо . 0.5% это не очень много . Я спросил в отделении что это за фигня, но мне не сказали про 0.5%! Инфа точно верная и есть ? Где про это написано?
Не понял, открыть на 10лет без права расторжения и можно закрыть через год?
proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки
Flamingo написав:proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки
спасибо. Мне в отделении сказали что я НЕ могу его разорвать. И аналогично сказали Квесторе_поверніться. Если работники банка и руководители банка (руководители отделений банка) не знают договор, то я от куда могу знать?
Где написано, про 0.5% или про 0.2% за продление на след. год? Это есть или его нету?
у Вас есть инфа про это, про кредит в залог депозита? где маржа 2.5%.
proftpd66 написав:
vadymbanker написав:Вклад на 10 лет, для крупных бизнесменов-владельцев компаний экспортёров. Берет аграрий 20млн долл кредит на 5-10(ну или брал раньше) ему банк кредит дает под залог, но сумма большая стоимость зерна волатильная, как и стоимость диз топлива, не говоря о обесценивание залога(всякие квартиры, машины, товар и тд,) Банку мало страховки, личное поручительство это иллюзия, банк предлагает ему разместить хотя бы 3-5млн долл на депозит на 10 лет, ставки будут хорошие, а когда не было налога и ставки были чистыми по 12-14 годовых, это очень было интересно. Кстати аграрию выдали европейские деньги по спец программе ебрр, usaid и тд. по 2-3 годовых, а депозит по 12-14))) такое было в 2006-2012 годах. Короче 10 летние вклады для крупных заёмщиков-экспортёров и старой полит элиты(кравчуки, стельмахи и тд.)
Есть инфа сейчас для физика какие условия? на какой максимальный период можно взять кредит? на 10 лет под 2.5%?
Все бы ничего, но недвижимость при сдаче в аренду не приносит 2% от стоимости, как указано в примере, а всего лишь 1%. Да и то не всегда...
у нас маржа 2.5% от симы. Кредит в гривне 2.5%. Можно открыть другой депозит который будет приносить более 2.5% в гривна. И таким образом станет 0% даже без сдачи. Только я не знаю какую условия от Симы. Как всегда условия могут быть скрытые условия, которые, не знает руководство банка!! Это ганьба!
Можно было взять кредит льготный от примата 16.9% на 5-8 лет внести сразу 40% от стоимость объекта И овгз под 16% на 5 лет объемом 60+% от стоимости объекта. Одно перекрывает другое и в результате можно сделать кредит 0% таким образом. ИЛИ 0-2% в гривне!