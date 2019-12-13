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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 876877878879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:39

  proftpd66 написав: Кредит в гривне 2.5%.

серьезно? :roll:
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:44

  J написав:
  proftpd66 написав: Кредит в гривне 2.5%.

серьезно? :roll:


там написано
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ozytu.html

- У разі, якщо валюта вкладу – національна валюта: процентна ставка по депозиту + маржа банку в розмірі не менше 2,50%


Тут не понятно имеется ввиду, хз!
Депизит 17% "минус" кредит 17% = 0% и + 2.5% = 2.5%


в Швейцарии сейчас кредиты которые дают прибыль :mrgreen: :mrgreen:

Реальный пример:

  proftpd66 написав:Можно было взять кредит льготный от примата 16.9% на 5-8 лет внести сразу 40-60% от стоимость объекта И овгз под 16% на 5 лет объемом 60+% от стоимости объекта. Одно перекрывает другое и в результате можно сделать кредит 0% таким образом. ИЛИ 0-2% в гривне!



Доход ОВГЗ выплачивает 2 раза в год или по квартально, таким образом должен быть залог для избежания кассовых разрывов в этом варианте.
proftpd66
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  #<1 ... 876877878879
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