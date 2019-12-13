серьезно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:39
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:44
там написано
Тут не понятно имеется ввиду, хз!
Депизит 17% "минус" кредит 17% = 0% и + 2.5% = 2.5%
в Швейцарии сейчас кредиты которые дают прибыль
Реальный пример:
Доход ОВГЗ выплачивает 2 раза в год или по квартально, таким образом должен быть залог для избежания кассовых разрывов в этом варианте.
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