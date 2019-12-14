- У разі, якщо валюта вкладу – національна валюта: процентна ставка по депозиту + маржа банку в розмірі не менше 2,50%
Тут не понятно имеется ввиду, хз! Депизит 17% "минус" кредит 17% = 0% и + 2.5% = 2.5%
в Швейцарии сейчас кредиты которые дают прибыль
Реальный пример:
proftpd66 написав:Можно было взять кредит льготный от примата 16.9% на 5-8 лет внести сразу 40-60% от стоимость объекта И овгз под 16% на 5 лет объемом 60+% от стоимости объекта. Одно перекрывает другое и в результате можно сделать кредит 0% таким образом. ИЛИ 0-2% в гривне!
Доход ОВГЗ выплачивает 2 раза в год или по квартально, таким образом должен быть залог для избежания кассовых разрывов в этом варианте.
те кредиты под "от +2.5%" к депозиту (т.е. депозит например под 15% кредит дадут от 17,5%) они нужны только если деньги нужны на недолго. Например на 5 дней. (т.е. 5 дней платите банку на 2.5% больше, чем "зарабатываете" на депозитах) т.е. так сказать для "кассовых разрывов", ну или как там говорят по научному?
Flamingo написав:proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки
Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились. Заключив договор на 10 лет вы заключаете договор на 10 лет, и не можете требовать возврата вклада до истечения этого срока. Автопролонгация в этом случае, если её не отключить, пролонгирует договор ещё на 10 лет, с теми же условиями касательно возврата. Срок вклада делится на периоды длительностью 1 год, но по завершении каждого периода происходит лишь выплата начисленных за этот период процентов и установление процентной ставки на следующий период. Ни одного слова о том, что по истечении годового периода можно расторгнуть договор и вернуть сумму вклада нигде нет.
те кредиты под "от +2.5%" к депозиту (т.е. депозит например под 15% кредит дадут от 17,5%) они нужны только если деньги нужны на недолго. Например на 5 дней. (т.е. 5 дней платите банку на 2.5% больше, чем "зарабатываете" на депозитах) т.е. так сказать для "кассовых разрывов", ну или как там говорят по научному?
Flamingo написав:proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки
Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились. Заключив договор на 10 лет вы заключаете договор на 10 лет, и не можете требовать возврата вклада до истечения этого срока. Автопролонгация в этом случае, если её не отключить, пролонгирует договор ещё на 10 лет, с теми же условиями касательно возврата. Срок вклада делится на периоды длительностью 1 год, но по завершении каждого периода происходит лишь выплата начисленных за этот период процентов и установление процентной ставки на следующий период. Ни одного слова о том, что по истечении годового периода можно расторгнуть договор и вернуть сумму вклада нигде нет.
M-Audio написав:Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились.
Вы правы - договор я досконально не перечитывал, но помню, что тут кто-то писал что якобы договор разторгался через год или два. Надеюсь Вам я своим сообщением никакого вреда не принес. Что касается этого:
proftpd66 написав:Кто выйдет вперёд ?
Сударь - мой совет - если оно Вам правда надо - то надо не "up" писать, в ожидании, что Вам все разжуют и в рот положат, а читать первоисточники