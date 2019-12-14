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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 876877878879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:39

  proftpd66 написав: Кредит в гривне 2.5%.

серьезно? :roll:
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:44

  J написав:
  proftpd66 написав: Кредит в гривне 2.5%.

серьезно? :roll:


там написано
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ozytu.html

- У разі, якщо валюта вкладу – національна валюта: процентна ставка по депозиту + маржа банку в розмірі не менше 2,50%


Тут не понятно имеется ввиду, хз!
Депизит 17% "минус" кредит 17% = 0% и + 2.5% = 2.5%


в Швейцарии сейчас кредиты которые дают прибыль :mrgreen: :mrgreen:

Реальный пример:

  proftpd66 написав:Можно было взять кредит льготный от примата 16.9% на 5-8 лет внести сразу 40-60% от стоимость объекта И овгз под 16% на 5 лет объемом 60+% от стоимости объекта. Одно перекрывает другое и в результате можно сделать кредит 0% таким образом. ИЛИ 0-2% в гривне!



Доход ОВГЗ выплачивает 2 раза в год или по квартально, таким образом должен быть залог для избежания кассовых разрывов в этом варианте.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:32

proftpd66

те кредиты под "от +2.5%" к депозиту (т.е. депозит например под 15% кредит дадут от 17,5%)
они нужны только если деньги нужны на недолго.
Например на 5 дней. (т.е. 5 дней платите банку на 2.5% больше, чем "зарабатываете" на депозитах)
т.е. так сказать для "кассовых разрывов", ну или как там говорят по научному?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:46

  Flamingo написав:proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки

Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились. Заключив договор на 10 лет вы заключаете договор на 10 лет, и не можете требовать возврата вклада до истечения этого срока. Автопролонгация в этом случае, если её не отключить, пролонгирует договор ещё на 10 лет, с теми же условиями касательно возврата. Срок вклада делится на периоды длительностью 1 год, но по завершении каждого периода происходит лишь выплата начисленных за этот период процентов и установление процентной ставки на следующий период. Ни одного слова о том, что по истечении годового периода можно расторгнуть договор и вернуть сумму вклада нигде нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:55

  J написав:
  proftpd66 написав: Кредит в гривне 2.5%.

серьезно? :roll:


+

  uaprofi написав:proftpd66

те кредиты под "от +2.5%" к депозиту (т.е. депозит например под 15% кредит дадут от 17,5%)
они нужны только если деньги нужны на недолго.
Например на 5 дней. (т.е. 5 дней платите банку на 2.5% больше, чем "зарабатываете" на депозитах)
т.е. так сказать для "кассовых разрывов", ну или как там говорят по научному?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:57

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки

Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились. Заключив договор на 10 лет вы заключаете договор на 10 лет, и не можете требовать возврата вклада до истечения этого срока. Автопролонгация в этом случае, если её не отключить, пролонгирует договор ещё на 10 лет, с теми же условиями касательно возврата. Срок вклада делится на периоды длительностью 1 год, но по завершении каждого периода происходит лишь выплата начисленных за этот период процентов и установление процентной ставки на следующий период. Ни одного слова о том, что по истечении годового периода можно расторгнуть договор и вернуть сумму вклада нигде нет.


Спасибо .

Счёт 2 : 2.

Кто выйдет вперёд ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:38

Re: Укрексiмбанк

  M-Audio написав:Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились.
Вы правы - договор я досконально не перечитывал, но помню, что тут кто-то писал что якобы договор разторгался через год или два. Надеюсь Вам я своим сообщением никакого вреда не принес. ;)
Что касается этого:
  proftpd66 написав:Кто выйдет вперёд ?
Сударь - мой совет - если оно Вам правда надо - то надо не "up" писать, в ожидании, что Вам все разжуют и в рот положат, а читать первоисточники
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:50

Flamingo

Я в самом начале написал что нельзя. Другие коллеги начали писать что разорвать можно. По этому я ждал ответный огонь .

===≠==============================
===≠==============================

Тогда вопрос, в чем смысл этого идиотизма с 3600 дней? Какой идиот это придумал?
Если можно открыть на год и тупо продливать, хоть 50 раз .

Может банка даёт ипотеку под льготный процент если открыть депо на 5-10 лет? Нэма инфы?
proftpd66
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