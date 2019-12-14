Додано: Нед 15 гру, 2019 00:43

proftpd66 написав: Я в самом начале написал что нельзя. Другие коллеги начали писать что разорвать можно. По этому я ждал ответный огонь .



===≠==============================

===≠==============================



Тогда вопрос, в чем смысл этого идиотизма с 3600 дней? Какой идиот это придумал?

Если можно открыть на год и тупо продливать, хоть 50 раз . Я в самом начале написал что нельзя. Другие коллеги начали писать что разорвать можно. По этому я ждал ответный огонь .===≠=================================≠==============================Тогда вопрос, в чем смысл этого идиотизма с 3600 дней? Какой идиот это придумал?Если можно открыть на год и тупо продливать, хоть 50 раз .

у меня есть заключённый подобный договор - гдето на 390 дней.смысл в том что можно грубо говоря за последнии 30 дней действия вклада пополнить вклад на 60% и получить %%% по максимуму для вкладов этого типа (от 368 дней)вопрос разрыва через год этих вкладов (т.е.вкладов от 368 дней) поднимался уже не раз.я перечитал тогда ещё раз свой договор - прищёл к выводу - что онна который заключён. Но ставка пересматривается через год и может быть любой.Но были форумчане которые утверждал, что они разрывали данные договора спустя год.Как то так...Во общем все остались при своём мнение.Но это всё лирика. Если кто думает что он разрывается через год прошу процитировать пункт договора - согласно которого вкладчик это может требовать.