- У разі, якщо валюта вкладу – національна валюта: процентна ставка по депозиту + маржа банку в розмірі не менше 2,50%
Тут не понятно имеется ввиду, хз! Депизит 17% "минус" кредит 17% = 0% и + 2.5% = 2.5%
в Швейцарии сейчас кредиты которые дают прибыль
Реальный пример:
proftpd66 написав:Можно было взять кредит льготный от примата 16.9% на 5-8 лет внести сразу 40-60% от стоимость объекта И овгз под 16% на 5 лет объемом 60+% от стоимости объекта. Одно перекрывает другое и в результате можно сделать кредит 0% таким образом. ИЛИ 0-2% в гривне!
Доход ОВГЗ выплачивает 2 раза в год или по квартально, таким образом должен быть залог для избежания кассовых разрывов в этом варианте.
те кредиты под "от +2.5%" к депозиту (т.е. депозит например под 15% кредит дадут от 17,5%) они нужны только если деньги нужны на недолго. Например на 5 дней. (т.е. 5 дней платите банку на 2.5% больше, чем "зарабатываете" на депозитах) т.е. так сказать для "кассовых разрывов", ну или как там говорят по научному?
Flamingo написав:proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки
Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились. Заключив договор на 10 лет вы заключаете договор на 10 лет, и не можете требовать возврата вклада до истечения этого срока. Автопролонгация в этом случае, если её не отключить, пролонгирует договор ещё на 10 лет, с теми же условиями касательно возврата. Срок вклада делится на периоды длительностью 1 год, но по завершении каждого периода происходит лишь выплата начисленных за этот период процентов и установление процентной ставки на следующий период. Ни одного слова о том, что по истечении годового периода можно расторгнуть договор и вернуть сумму вклада нигде нет.
те кредиты под "от +2.5%" к депозиту (т.е. депозит например под 15% кредит дадут от 17,5%) они нужны только если деньги нужны на недолго. Например на 5 дней. (т.е. 5 дней платите банку на 2.5% больше, чем "зарабатываете" на депозитах) т.е. так сказать для "кассовых разрывов", ну или как там говорят по научному?
Flamingo написав:proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки
Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились. Заключив договор на 10 лет вы заключаете договор на 10 лет, и не можете требовать возврата вклада до истечения этого срока. Автопролонгация в этом случае, если её не отключить, пролонгирует договор ещё на 10 лет, с теми же условиями касательно возврата. Срок вклада делится на периоды длительностью 1 год, но по завершении каждого периода происходит лишь выплата начисленных за этот период процентов и установление процентной ставки на следующий период. Ни одного слова о том, что по истечении годового периода можно расторгнуть договор и вернуть сумму вклада нигде нет.
M-Audio написав:Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились.
Вы правы - договор я досконально не перечитывал, но помню, что тут кто-то писал что якобы договор разторгался через год или два. Надеюсь Вам я своим сообщением никакого вреда не принес. Что касается этого:
proftpd66 написав:Кто выйдет вперёд ?
Сударь - мой совет - если оно Вам правда надо - то надо не "up" писать, в ожидании, что Вам все разжуют и в рот положат, а читать первоисточники
proftpd66 написав:Тогда вопрос, в чем смысл этого идиотизма с 3600 дней?
В старі добрі часи (коли не було нерозривних депо) можна було розривати щорічно.
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Тогда вопрос, в чем смысл этого идиотизма с 3600 дней? Какой идиот это придумал? Если можно открыть на год и тупо продливать, хоть 50 раз .
у меня есть заключённый подобный договор - гдето на 390 дней. смысл в том что можно грубо говоря за последнии 30 дней действия вклада пополнить вклад на 60% и получить %%% по максимуму для вкладов этого типа (от 368 дней)
вопрос разрыва через год этих вкладов (т.е.вкладов от 368 дней) поднимался уже не раз. я перечитал тогда ещё раз свой договор - прищёл к выводу - что он не разрывается раньше срока на который заключён. Но ставка пересматривается через год и может быть любой. Но были форумчане которые утверждал, что они разрывали данные договора спустя год. Как то так... Во общем все остались при своём мнение. Но это всё лирика. Если кто думает что он разрывается через год прошу процитировать пункт договора - согласно которого вкладчик это может требовать.