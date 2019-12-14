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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 876877878879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:39

  proftpd66 написав: Кредит в гривне 2.5%.

серьезно? :roll:
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:44

  J написав:
  proftpd66 написав: Кредит в гривне 2.5%.

серьезно? :roll:


там написано
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ozytu.html

- У разі, якщо валюта вкладу – національна валюта: процентна ставка по депозиту + маржа банку в розмірі не менше 2,50%


Тут не понятно имеется ввиду, хз!
Депизит 17% "минус" кредит 17% = 0% и + 2.5% = 2.5%


в Швейцарии сейчас кредиты которые дают прибыль :mrgreen: :mrgreen:

Реальный пример:

  proftpd66 написав:Можно было взять кредит льготный от примата 16.9% на 5-8 лет внести сразу 40-60% от стоимость объекта И овгз под 16% на 5 лет объемом 60+% от стоимости объекта. Одно перекрывает другое и в результате можно сделать кредит 0% таким образом. ИЛИ 0-2% в гривне!



Доход ОВГЗ выплачивает 2 раза в год или по квартально, таким образом должен быть залог для избежания кассовых разрывов в этом варианте.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:32

proftpd66

те кредиты под "от +2.5%" к депозиту (т.е. депозит например под 15% кредит дадут от 17,5%)
они нужны только если деньги нужны на недолго.
Например на 5 дней. (т.е. 5 дней платите банку на 2.5% больше, чем "зарабатываете" на депозитах)
т.е. так сказать для "кассовых разрывов", ну или как там говорят по научному?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:46

  Flamingo написав:proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки

Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились. Заключив договор на 10 лет вы заключаете договор на 10 лет, и не можете требовать возврата вклада до истечения этого срока. Автопролонгация в этом случае, если её не отключить, пролонгирует договор ещё на 10 лет, с теми же условиями касательно возврата. Срок вклада делится на периоды длительностью 1 год, но по завершении каждого периода происходит лишь выплата начисленных за этот период процентов и установление процентной ставки на следующий период. Ни одного слова о том, что по истечении годового периода можно расторгнуть договор и вернуть сумму вклада нигде нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:55

  J написав:
  proftpd66 написав: Кредит в гривне 2.5%.

серьезно? :roll:


+

  uaprofi написав:proftpd66

те кредиты под "от +2.5%" к депозиту (т.е. депозит например под 15% кредит дадут от 17,5%)
они нужны только если деньги нужны на недолго.
Например на 5 дней. (т.е. 5 дней платите банку на 2.5% больше, чем "зарабатываете" на депозитах)
т.е. так сказать для "кассовых разрывов", ну или как там говорят по научному?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:57

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:proftpd66 да зайдите вы на сайт симы там все можно найти. Я вот за три минуты нашел типовой договор для вкладов что превышает 367 дней - https://www.eximb.com/assets/files/down ... 7-dniv.pdf по сути даже заключив договор на 10 лет - вы заключаете годовой депозит и после истечения каждого года имеете право его разторгнуть без потери процентов. В противном случае происходит автопролонгация еще на 1 год. Ну и ставка каждый год устанавливается на уровне действующей на тот день, когда депо продлился, ставки

Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились. Заключив договор на 10 лет вы заключаете договор на 10 лет, и не можете требовать возврата вклада до истечения этого срока. Автопролонгация в этом случае, если её не отключить, пролонгирует договор ещё на 10 лет, с теми же условиями касательно возврата. Срок вклада делится на периоды длительностью 1 год, но по завершении каждого периода происходит лишь выплата начисленных за этот период процентов и установление процентной ставки на следующий период. Ни одного слова о том, что по истечении годового периода можно расторгнуть договор и вернуть сумму вклада нигде нет.


Спасибо .

Счёт 2 : 2.

Кто выйдет вперёд ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:38

Re: Укрексiмбанк

  M-Audio написав:Уже обсуждали, сейчас посмотрел документ ещё раз - условия не изменились.
Вы правы - договор я досконально не перечитывал, но помню, что тут кто-то писал что якобы договор разторгался через год или два. Надеюсь Вам я своим сообщением никакого вреда не принес. ;)
Что касается этого:
  proftpd66 написав:Кто выйдет вперёд ?
Сударь - мой совет - если оно Вам правда надо - то надо не "up" писать, в ожидании, что Вам все разжуют и в рот положат, а читать первоисточники
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:50

Flamingo

Я в самом начале написал что нельзя. Другие коллеги начали писать что разорвать можно. По этому я ждал ответный огонь .

===≠==============================
===≠==============================

Тогда вопрос, в чем смысл этого идиотизма с 3600 дней? Какой идиот это придумал?
Если можно открыть на год и тупо продливать, хоть 50 раз .

Может банка даёт ипотеку под льготный процент если открыть депо на 5-10 лет? Нэма инфы?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:59

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Тогда вопрос, в чем смысл этого идиотизма с 3600 дней?

В старі добрі часи (коли не було нерозривних депо) можна було розривати щорічно.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:43

  proftpd66 написав:Я в самом начале написал что нельзя. Другие коллеги начали писать что разорвать можно. По этому я ждал ответный огонь .

===≠==============================
===≠==============================

Тогда вопрос, в чем смысл этого идиотизма с 3600 дней? Какой идиот это придумал?
Если можно открыть на год и тупо продливать, хоть 50 раз .


у меня есть заключённый подобный договор - гдето на 390 дней.
смысл в том что можно грубо говоря за последнии 30 дней действия вклада пополнить вклад на 60% и получить %%% по максимуму для вкладов этого типа (от 368 дней)

вопрос разрыва через год этих вкладов (т.е.вкладов от 368 дней) поднимался уже не раз.
я перечитал тогда ещё раз свой договор - прищёл к выводу - что он не разрывается раньше срока на который заключён. Но ставка пересматривается через год и может быть любой.
Но были форумчане которые утверждал, что они разрывали данные договора спустя год.
Как то так...
Во общем все остались при своём мнение.
Но это всё лирика. Если кто думает что он разрывается через год прошу процитировать пункт договора - согласно которого вкладчик это может требовать.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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