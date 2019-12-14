RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 877878879880

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 02:16

опяь коммуна исчезла :evil:
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36688
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5837 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:17

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:Но это всё лирика. Если кто думает что он разрывается через год прошу процитировать пункт договора - согласно которого вкладчик это может требовать.

Это все напоминает старый анекдот про "неуловимого Джо":
------------------
Два ковбоя сидят у салуна

- Билли, это кто там на лошади гарцует?
- А, да это неуловимый Джо
- Что, его реально никто поймать не может?
- Да кому он наxyй нужен-то?! :mrgreen:
-----------------
Какой смысл что-либо доказывать? Ведь кому и с какого перепугу может понадобиться долгосрочный договор со ставкой, которая будет все равно меняться каждый год и при этом БЕЗ права расторжения? Если же нужны именно условия с пересмотром ставки раз в год и С правом расторжения если вдруг ставка не устроит - не парьтесь, а заключите обычный депо на год с пролонгацией. И уже не надо никому ничего доказывать.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3538
З нами з: 20.03.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 877878879880
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.