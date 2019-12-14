Додано: Нед 15 гру, 2019 08:17

uaprofi написав: Но это всё лирика. Если кто думает что он разрывается через год прошу процитировать пункт договора - согласно которого вкладчик это может требовать. Но это всё лирика. Если кто думает что он разрывается через год прошу процитировать пункт договора - согласно которого вкладчик это может требовать.

БЕЗ

С

Это все напоминает старый анекдот про "неуловимого Джо":------------------Два ковбоя сидят у салуна- Билли, это кто там на лошади гарцует?- А, да это неуловимый Джо- Что, его реально никто поймать не может?- Да кому он наxyй нужен-то?!-----------------Какой смысл что-либо доказывать? Ведь кому и с какого перепугу может понадобиться долгосрочный договор со ставкой, которая будет все равно меняться каждый год и при этомправа расторжения? Если же нужны именно условия с пересмотром ставки раз в год иправом расторжения если вдруг ставка не устроит - не парьтесь, а заключите обычный депо на год с пролонгацией. И уже не надо никому ничего доказывать.