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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 02:16
опяь коммуна исчезла
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Додано: Нед 15 гру, 2019 08:17
Re: Укрексiмбанк
Это все напоминает старый анекдот про "неуловимого Джо":
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Два ковбоя сидят у салуна
- Билли, это кто там на лошади гарцует?
- А, да это неуловимый Джо
- Что, его реально никто поймать не может?
- Да кому он наxyй нужен-то?!
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Какой смысл что-либо доказывать? Ведь кому и с какого перепугу может понадобиться долгосрочный договор со ставкой, которая будет все равно меняться каждый год и при этом БЕЗ права расторжения? Если же нужны именно условия с пересмотром ставки раз в год и С правом расторжения если вдруг ставка не устроит - не парьтесь, а заключите обычный депо на год с пролонгацией. И уже не надо никому ничего доказывать.
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