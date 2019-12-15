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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 877878879880

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 02:16

опяь коммуна исчезла :evil:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:17

Re: Укрексiмбанк

Какой смысл что-либо доказывать? Ведь кому и с какого перепугу может понадобиться долгосрочный договор со ставкой, которая будет все равно меняться каждый год и при этом БЕЗ права расторжения? Если же нужны именно условия с пересмотром ставки раз в год и С правом расторжения если вдруг ставка не устроит - не парьтесь, а заключите обычный депо на год с пролонгацией. И уже не надо никому ничего доказывать.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:24

  Flamingo написав:Какой смысл что-либо доказывать? Ведь кому и с какого перепугу может понадобиться долгосрочный договор со ставкой, которая будет все равно меняться каждый год и при этом БЕЗ права расторжения? Если же нужны именно условия с пересмотром ставки раз в год и С правом расторжения если вдруг ставка не устроит - не парьтесь, а заключите обычный депо на год с пролонгацией. И уже не надо никому ничего доказывать.

Я один пример приводил, хотя, конечно, выглядит надуманно.
Думаю, вероятнее, что эта форма договора существовала в эпоху, когда неразрывных депозитов ещё не было, и в нём было дополнительное условие о том, что после окончания полного годового периода проценты за него выплачиваются, и не пересчитываются при последующем разрыве досрочно. А потом такие депозиты стали не разрывными по законодательству, и пункты про досрочное расторжение просто убрали, а то, что остаток получился бессмысленным для некоторых начальных условий, об этом думать некому.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:21

16,60-16.8 депо. Капитализации нету и выдача в конце срока.

НО капитализацию можно сделать тем чтобы пополнять каждый месяц суммой, которая, равняется доходу за месяц. То из-за капитализации процент дохода будет 16.8% + ~~1.25(1.3) = ~~18.1% . Если самостоятельно капитализировать через пополнение 1 раз а месяц.

Банду геть! :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:22

Укрексiмбанк

Прибутковий строковий с ежемесч выплатой с надбавкой 0.2% за карт счет будет 16.60%
vadymbanker
 
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