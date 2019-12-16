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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 02:16
опяь коммуна исчезла
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Додано: Нед 15 гру, 2019 08:17
Re: Укрексiмбанк
Какой смысл что-либо доказывать? Ведь кому и с какого перепугу может понадобиться долгосрочный договор со ставкой, которая будет все равно меняться каждый год и при этом БЕЗ права расторжения? Если же нужны именно условия с пересмотром ставки раз в год и С правом расторжения если вдруг ставка не устроит - не парьтесь, а заключите обычный депо на год с пролонгацией. И уже не надо никому ничего доказывать.
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:24
Я один пример приводил, хотя, конечно, выглядит надуманно.
Думаю, вероятнее, что эта форма договора существовала в эпоху, когда неразрывных депозитов ещё не было, и в нём было дополнительное условие о том, что после окончания полного годового периода проценты за него выплачиваются, и не пересчитываются при последующем разрыве досрочно. А потом такие депозиты стали не разрывными по законодательству, и пункты про досрочное расторжение просто убрали, а то, что остаток получился бессмысленным для некоторых начальных условий, об этом думать некому.
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:21
16,60-16.8 депо. Капитализации нету и выдача в конце срока.
НО капитализацию можно сделать тем чтобы пополнять каждый месяц суммой, которая, равняется доходу за месяц. То из-за капитализации процент дохода будет 16.8% + ~~1.25(1.3) = ~~18.1% . Если самостоятельно капитализировать через пополнение 1 раз а месяц.
Банду геть!
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:22
Укрексiмбанк
Прибутковий строковий с ежемесч выплатой с надбавкой 0.2% за карт счет будет 16.60%
Додано: Пон 16 гру, 2019 22:02
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