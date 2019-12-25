RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 886887888889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 20:59

IMPRINTER, сусідку не підвели...комуналь заплатили? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31004
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 20:59

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, сусідку не підвели...комуналь заплатили? :)


а шо заработало?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36713
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5838 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:01

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, сусідку не підвели...комуналь заплатили? :)


а шо заработало?

Пару годин тому пробував - ні. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31004
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 16:00

Re: Укрексiмбанк

"налетай торопись, покупай живопись"
коммуналка появилась ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10185
З нами з: 23.01.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:40

  Stringer написав:"налетай торопись, покупай живопись"
коммуналка появилась ;-)


уже не работает :)
antey718
 
Повідомлень: 355
З нами з: 03.08.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 19:42

  antey718 написав:
  Stringer написав:"налетай торопись, покупай живопись"
коммуналка появилась ;-)


уже не работает :)

Кто первый встал, того и тапки
:mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10185
З нами з: 23.01.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 19.12.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 19.12.2019 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2974
З нами з: 27.12.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 886887888889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Maksi2 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.