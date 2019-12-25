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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 гру, 2019 20:59
IMPRINTER
, сусідку не підвели...комуналь заплатили?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 22 гру, 2019 20:59
Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER
, сусідку не підвели...комуналь заплатили?
а шо заработало?
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IMPRINTER
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Додано: Нед 22 гру, 2019 21:01
IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER
, сусідку не підвели...комуналь заплатили?
а шо заработало?
Пару годин тому пробував - ні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 23 гру, 2019 16:00
"налетай торопись, покупай живопись"
коммуналка появилась
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Додано: Пон 23 гру, 2019 18:40
Stringer написав:
"налетай торопись, покупай живопись"
коммуналка появилась
уже не работает
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antey718
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Додано: Пон 23 гру, 2019 19:42
antey718 написав: Stringer написав:
"налетай торопись, покупай живопись"
коммуналка появилась
уже не работает
Кто первый встал, того и тапки
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 26 гру, 2019 00:01
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Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
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mustbe
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- Подякували: 269 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 03:01
Бонусы: Начислили новые по 20.12.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2978
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 269 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 04:01
Бонусы: Начислили новые по 21.12.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
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- Подякували: 269 раз.
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