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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 887888889890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:21

Борги за комуналь на совісті Сіми. :(
Може Сіма і пеню заплатить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:16

Те кто держит валютные депо, Вы знаете что Вас развели как котят?


Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.75% 22jan2025, USD (XS1261825621, G11451AE4)


Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.95% 14nov2029, USD (XS2010039209)

Еврооблигации: Укрэксимбанк, 9.625% 27apr2022, USD (XS1261825977, G11451AG9)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:03

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Те кто держит валютные депо, Вы знаете

Знаем и шо это меняет? Можете подсказать где можно разместиться на условиях лучше чем предлагает Сима?
+ мы свое эксим-бонусом добираем ;)
Flamingo
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